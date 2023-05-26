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https://uz.sputniknews.ru/20230526/uzbekistan-yegipet-sotrudnichestvo-yuvelirnaya-sfera-podgotovka-kadrov-35363986.html
Узбекских ювелиров пригласили на международную выставку в Каир
Узбекских ювелиров пригласили на международную выставку в Каир
Узбекистан и Египет планируют развивать сотрудничество в ювелирной сфере.
2023-05-26T10:07+0500
2023-05-26T10:07+0500
египет
каир
посольство
встреча
узбекистан
сотрудничество
ювелирная промышленность
экономика
культура
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Вопросы подготовки кадров для ювелирной отрасли Узбекистана обсудили сотрудники посольства республики в Каире с главой отдела золота и ювелирных изделий Торговой палаты Египта Хани Миладом Гейдом, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.Хани Милад Гейд рассказал, что ювелирная промышленность Египта начала активно развиваться в последние 15-20 лет благодаря использованию современных технологий и оборудования из Турции и Италии. Стороны говорили об обучении узбекистанцев ювелирному делу в Египте, повышении квалификации специалистов сферы.Речь шла и о взаимных визитах представителей отрасли для обмена опытом, развития и расширения сотрудничества.Подробнее эти вопросы обсудят на онлайн-встрече между ТПП Узбекистана и Египетской ассоциацией торговых палат.Также ювелиров Узбекистана пригласили на международную выставку "NEBU III", которая пройдет в Каире 18 – 20 ноября 2023 года. На ней соберутся 7,5 тыс. участников, а продукцию своих брендов продемонстрируют 250 компаний из Египта, ОАЭ, Турции, Ливана, Италии, Китая, Таиланда и Индии.Интерес зарубежных партнеров вызывает не только ювелирное искусство Узбекистана: ранее Sputnik рассказал об открытии Национального павильона республики в Венеции.
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египет каир посольство встреча узбекистан сотрудничество ювелирная промышленность экономика культура
египет каир посольство встреча узбекистан сотрудничество ювелирная промышленность экономика культура

Узбекских ювелиров пригласили на международную выставку в Каир

10:07 26.05.2023
© ИА "Дунё"Встреча в Посольстве Узбекистана в Каире с главой отдела Ассоциации торговых палат Египта
Встреча в Посольстве Узбекистана в Каире с главой отдела Ассоциации торговых палат Египта - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© ИА "Дунё"
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Узбекистан и Египет планируют развивать сотрудничество в ювелирной сфере.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Вопросы подготовки кадров для ювелирной отрасли Узбекистана обсудили сотрудники посольства республики в Каире с главой отдела золота и ювелирных изделий Торговой палаты Египта Хани Миладом Гейдом, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.
Хани Милад Гейд рассказал, что ювелирная промышленность Египта начала активно развиваться в последние 15-20 лет благодаря использованию современных технологий и оборудования из Турции и Италии.
Стороны говорили об обучении узбекистанцев ювелирному делу в Египте, повышении квалификации специалистов сферы.
Речь шла и о взаимных визитах представителей отрасли для обмена опытом, развития и расширения сотрудничества.
Подробнее эти вопросы обсудят на онлайн-встрече между ТПП Узбекистана и Египетской ассоциацией торговых палат.
Также ювелиров Узбекистана пригласили на международную выставку "NEBU III", которая пройдет в Каире 18 – 20 ноября 2023 года. На ней соберутся 7,5 тыс. участников, а продукцию своих брендов продемонстрируют 250 компаний из Египта, ОАЭ, Турции, Ливана, Италии, Китая, Таиланда и Индии.
Интерес зарубежных партнеров вызывает не только ювелирное искусство Узбекистана: ранее Sputnik рассказал об открытии Национального павильона республики в Венеции.
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