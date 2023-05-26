https://uz.sputniknews.ru/20230526/uzbekistan-yegipet-sotrudnichestvo-yuvelirnaya-sfera-podgotovka-kadrov-35363986.html

Узбекских ювелиров пригласили на международную выставку в Каир

Узбекских ювелиров пригласили на международную выставку в Каир

Узбекистан и Египет планируют развивать сотрудничество в ювелирной сфере.

2023-05-26T10:07+0500

2023-05-26T10:07+0500

2023-05-26T10:07+0500

египет

каир

посольство

встреча

узбекистан

сотрудничество

ювелирная промышленность

экономика

культура

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Вопросы подготовки кадров для ювелирной отрасли Узбекистана обсудили сотрудники посольства республики в Каире с главой отдела золота и ювелирных изделий Торговой палаты Египта Хани Миладом Гейдом, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.Хани Милад Гейд рассказал, что ювелирная промышленность Египта начала активно развиваться в последние 15-20 лет благодаря использованию современных технологий и оборудования из Турции и Италии. Стороны говорили об обучении узбекистанцев ювелирному делу в Египте, повышении квалификации специалистов сферы.Речь шла и о взаимных визитах представителей отрасли для обмена опытом, развития и расширения сотрудничества.Подробнее эти вопросы обсудят на онлайн-встрече между ТПП Узбекистана и Египетской ассоциацией торговых палат.Также ювелиров Узбекистана пригласили на международную выставку "NEBU III", которая пройдет в Каире 18 – 20 ноября 2023 года. На ней соберутся 7,5 тыс. участников, а продукцию своих брендов продемонстрируют 250 компаний из Египта, ОАЭ, Турции, Ливана, Италии, Китая, Таиланда и Индии.Интерес зарубежных партнеров вызывает не только ювелирное искусство Узбекистана: ранее Sputnik рассказал об открытии Национального павильона республики в Венеции.

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