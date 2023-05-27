https://uz.sputniknews.ru/20230527/abr-shkoly-stroitelstvo-tashkent-tashkentskaya-oblast-35417453.html
АБР потратит более $1 млн на строительство 13 школ в Ташкенте и области
АБР потратит более $1 млн на строительство 13 школ в Ташкенте и области
Школы построят по международным стандартам
2023-05-27T09:27+0500
2023-05-27T09:27+0500
2023-05-27T09:27+0500
общество
образование
абр
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поддержит строительство 13 школ в Ташкенте и Ташкентской области.Для оказания технических услуг и разработки тендерной документации АБР выделит $1,1 млн с условием возврата. При этом $150 тыс. из данной суммы вернут за счет госбюджета, а $950 тыс. – частными партнерами за счет собственных средств.Проект реализуется в рамках соглашения с банком в 2023-2024 годах на основе государственно-частного партнерства.Государственным партнером выступает Министерство дошкольного и школьного образования, а частного партнера определят по итогам международного тендера.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил в постановлении перечень земельных участков, выделенных для строительства школ общей площадью 67,55 га.
https://uz.sputniknews.ru/20230526/ziroat-mirziyoyeva-uchastiye-otkrytiye-filial-gospital-shkola-mexrli-maktab-karakalpakstan-35395107.html
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общество образование абр ташкент узбекистан строительство школ
общество образование абр ташкент узбекистан строительство школ
АБР потратит более $1 млн на строительство 13 школ в Ташкенте и области
Школы построят по международным стандартам. Всего на из строительство выделили 67,55 га земли.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поддержит строительство 13 школ в Ташкенте и Ташкентской области.
Для оказания технических услуг и разработки тендерной документации АБР выделит $1,1 млн с условием возврата. При этом $150 тыс. из данной суммы вернут за счет госбюджета, а $950 тыс. – частными партнерами за счет собственных средств.
Проект реализуется в рамках соглашения с банком в 2023-2024 годах на основе государственно-частного партнерства.
Государственным партнером выступает Министерство дошкольного и школьного образования, а частного партнера определят по итогам международного тендера.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил в постановлении
перечень земельных участков, выделенных для строительства школ общей площадью 67,55 га.