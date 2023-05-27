https://uz.sputniknews.ru/20230527/igra-match-uzbekistan-gvatemala-spisok-imena-chempionat-mira-35395628.html
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала
Этой ночью Узбекистан сыграет в матче против Гватемалы.
2023-05-27T00:48+0500
2023-05-27T00:48+0500
2023-05-27T00:48+0500
спорт
чемпионат мира по футболу
2023 fifa u-20 world cup
молодежная сборная узбекистана
чемпионат мира по футболу u-20
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Гватемалы выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана. Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала.Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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узбекистан гватемала молодежь чемпионат мира футбол u 20 групповой этап состав сборная команда спорт футбол
узбекистан гватемала молодежь чемпионат мира футбол u 20 групповой этап состав сборная команда спорт футбол
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала
Этой ночью Узбекистан сыграет в матче против Гватемалы. Игра начнется в 02.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Гватемалы выйдут:
Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.
Ранее мы сообщали
, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала.
Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.
23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.
В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.
Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.