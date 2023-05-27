https://uz.sputniknews.ru/20230527/igra-match-uzbekistan-gvatemala-spisok-imena-chempionat-mira-35395628.html

Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала

Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала

Этой ночью Узбекистан сыграет в матче против Гватемалы.

2023-05-27T00:48+0500

2023-05-27T00:48+0500

2023-05-27T00:48+0500

спорт

чемпионат мира по футболу

2023 fifa u-20 world cup

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Гватемалы выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана. Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала.Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.

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