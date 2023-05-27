Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230527/igra-match-uzbekistan-gvatemala-spisok-imena-chempionat-mira-35395628.html
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала
Этой ночью Узбекистан сыграет в матче против Гватемалы.
2023-05-27T00:48+0500
2023-05-27T00:48+0500
спорт
чемпионат мира по футболу
2023 fifa u-20 world cup
молодежная сборная узбекистана
чемпионат мира по футболу u-20
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35364831_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_33992ac86a691a5597987f5ce254427e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Гватемалы выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана. Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала.Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35364831_51:0:1186:851_1920x0_80_0_0_31ad918d8dd733874354f3a2e72eb8cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан гватемала молодежь чемпионат мира футбол u 20 групповой этап состав сборная команда спорт футбол
узбекистан гватемала молодежь чемпионат мира футбол u 20 групповой этап состав сборная команда спорт футбол

Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Гватемала

00:48 27.05.2023
© Футбольная ассоциация УзбекистанаМолодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Этой ночью Узбекистан сыграет в матче против Гватемалы. Игра начнется в 02.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Гватемалы выйдут:
Асрорбек Кенжаев,
Абдукодир Хусанов,
Махмуд Махмаджонов,
Джахонгир Урозов,
Абубакир Ашуров,
Зафармурод Aбдурахматов,
Бехруз Аскаров,
Шерзод Эсанов,
Аббосбек Файзуллаев,
Умарали Рахмоналиев,
Шахзод Нематжонов.
Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.
Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала.
Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.
23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.
В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.
Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0