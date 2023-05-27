https://uz.sputniknews.ru/20230527/itog-match-novaya-zelandiya-argentina-u20-35397350.html

ЧМ по футболу U20: чем закончился матч Аргентина — Новая Зеландия

ЧМ по футболу U20: чем закончился матч Аргентина — Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии сыграла с командой Аргентины на чемпионате мира по футболу U-20

2023-05-27T04:15+0500

2023-05-27T04:15+0500

2023-05-27T04:15+0500

чемпионат мира по футболу

чемпионат мира по футболу u-20

новая зеландия

аргентина

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Молодежная сборная Аргентины победила команду Новой Зеландии со счетом 5:0.Что означает эта победа для Узбекистана читайте в материале Sputnik.Напомним, чемпионат мира по футболу U-20 проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.27 мая состоялся заключительный матч Узбекистана в групповом этапе. Итоги игры против сборной Гватемалы смотрите в нашем Telegram-канале.

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