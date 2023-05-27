https://uz.sputniknews.ru/20230527/minselxoz-uzbekistan-uspex-ispytaniye-novaya-agrotexnika-foto-35425647.html

Минсельхоз Узбекистана успешно тестирует новую агротехнику — фото

Минсельхоз Узбекистана успешно тестирует новую агротехнику — фото

В результате внедрения этой техники производительность повысится не менее чем в 1,6 раза по сравнению с применением существующего агрегата

2023-05-27T13:24+0500

2023-05-27T13:24+0500

2023-05-27T13:26+0500

узбекистан

сельское хозяйство

техника

сельхозтехника

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания в Центре сертификации и испытаний сельхозтехники и технологий, сообщает Минсельхоз.Данная агротехника успешно выполнила технологические требования на всех этапах испытаний, говорится в сообщении ведомства. По оценкам специалистов, в результате внедрения этого комплексного чизель-культиватора производительность повысится не менее чем в 1,6 раза по сравнению с применением существующего агрегата, а трудозатраты и прочие расходы снизятся на 31 и 39% соответственно.По словам специалиста, самое главное, что оператор контролирует все процессы, сидя в кабине трактора. Габариты новой техники в транспортном состоянии составляют 4 метра, а в рабочем — достигают 6 метров. В результате повышается производительность, снижается расход топлива, сокращается количество проходов трактора по полю. Это приводит к тому, что макро- и микроструктура почвы остается неизменной. Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан планирует принять Аграрный форум в формате “ЕАЭС плюс”.Важность расширения сотрудничества между странами ЕАЭС в области продовольственной безопасности отметил Шавкат Мирзиёев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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