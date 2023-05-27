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Минсельхоз Узбекистана успешно тестирует новую агротехнику — фото
Минсельхоз Узбекистана успешно тестирует новую агротехнику — фото
В результате внедрения этой техники производительность повысится не менее чем в 1,6 раза по сравнению с применением существующего агрегата
2023-05-27T13:24+0500
2023-05-27T13:26+0500
узбекистан
сельское хозяйство
техника
сельхозтехника
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания в Центре сертификации и испытаний сельхозтехники и технологий, сообщает Минсельхоз.Данная агротехника успешно выполнила технологические требования на всех этапах испытаний, говорится в сообщении ведомства. По оценкам специалистов, в результате внедрения этого комплексного чизель-культиватора производительность повысится не менее чем в 1,6 раза по сравнению с применением существующего агрегата, а трудозатраты и прочие расходы снизятся на 31 и 39% соответственно.По словам специалиста, самое главное, что оператор контролирует все процессы, сидя в кабине трактора. Габариты новой техники в транспортном состоянии составляют 4 метра, а в рабочем — достигают 6 метров. В результате повышается производительность, снижается расход топлива, сокращается количество проходов трактора по полю. Это приводит к тому, что макро- и микроструктура почвы остается неизменной. Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан планирует принять Аграрный форум в формате “ЕАЭС плюс”.Важность расширения сотрудничества между странами ЕАЭС в области продовольственной безопасности отметил Шавкат Мирзиёев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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узбекистан минсельхоз сельское хозяйство техника агротехника агрегат чизель-культиватор полевые испытания трактор
узбекистан минсельхоз сельское хозяйство техника агротехника агрегат чизель-культиватор полевые испытания трактор

Минсельхоз Узбекистана успешно тестирует новую агротехнику — фото

13:24 27.05.2023 (обновлено: 13:26 27.05.2023)
© Минсельхоз УзбекистанаНовый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания
Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
© Минсельхоз Узбекистана
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В результате внедрения этой техники производительность повысится не менее чем в 1,6 раза по сравнению с применением существующего агрегата.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания в Центре сертификации и испытаний сельхозтехники и технологий, сообщает Минсельхоз.
© Минсельхоз УзбекистанаНовый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания
Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания
© Минсельхоз Узбекистана
Данная агротехника успешно выполнила технологические требования на всех этапах испытаний, говорится в сообщении ведомства.
По оценкам специалистов, в результате внедрения этого комплексного чизель-культиватора производительность повысится не менее чем в 1,6 раза по сравнению с применением существующего агрегата, а трудозатраты и прочие расходы снизятся на 31 и 39% соответственно.
"Комплексный чизель-культиватор имеет такие преимущества, как совместимость с почвенно-климатическими условиями республики, стабильное перемещение на заданную глубину обработки и энергосбережение. Он состоит из трех секций — центральной, правой и левой. Боковые секции соединены с центральной секцией шарниром. За счет шарнирного соединения он переводится из рабочего положения в транспортное, а из транспортного положения обратно в рабочее с помощью гидроцилиндра. Этот процесс позволяет снизить трудовые, энерго- и другие затраты в 1,5 раза", — рассказывает научный сотрудник НИИ механизации сельского хозяйства Абдурахмон Расулжонов.
По словам специалиста, самое главное, что оператор контролирует все процессы, сидя в кабине трактора.
© Минсельхоз УзбекистанаНовый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания
Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
Новый навесной чизель-культиватор прошел полевые испытания
© Минсельхоз Узбекистана
Габариты новой техники в транспортном состоянии составляют 4 метра, а в рабочем — достигают 6 метров. В результате повышается производительность, снижается расход топлива, сокращается количество проходов трактора по полю. Это приводит к тому, что макро- и микроструктура почвы остается неизменной.
Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан планирует принять Аграрный форум в формате “ЕАЭС плюс”.
Важность расширения сотрудничества между странами ЕАЭС в области продовольственной безопасности отметил Шавкат Мирзиёев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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