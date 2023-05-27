Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230527/rossiya-medik-spetsmetod-lecheniye-ranenyy-zona-svo-35428304.html
Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО
Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО
Врачи используют вакуум-терапию — один из самых современных методов лечения инфицированных ран
2023-05-27T15:30+0500
2023-05-27T15:30+0500
россия
спецоперация
врач
врачи
медики
ортопед
операция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1345/65/13456506_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_0ee093e16b6b78c67a80161c6cde0ff3.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Врачи медицинского отряда ВДВ, которые работают в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные методы лечения раненных военнослужащих, рассказал журналистам травматолог-ортопед, сообщает РИА Новости.Один из таких метдов — VAC-терапия (вакуум-терапия). Это один из самых эффективных способов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов.Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненым, в том числе в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в частности минимизирует количество болезненных перевязок.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1345/65/13456506_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_be3623cc46e4e18c8a17ad1b98f92b7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия сво зона конфликт ранение раненные лечение терапия врач медик vac терапия способ лечения операция дефект
россия сво зона конфликт ранение раненные лечение терапия врач медик vac терапия способ лечения операция дефект

Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО

15:30 27.05.2023
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкБольница скорой медицинской помощи в одном из российских городов
Больница скорой медицинской помощи в одном из российских городов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Врачи используют вакуум-терапию — один из самых современных методов лечения инфицированных ран.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Врачи медицинского отряда ВДВ, которые работают в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные методы лечения раненных военнослужащих, рассказал журналистам травматолог-ортопед, сообщает РИА Новости.
Один из таких метдов — VAC-терапия (вакуум-терапия). Это один из самых эффективных способов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов.

"С каждой сменой VAC-системы можно добиваться постепенного уменьшения площади раны, что впоследствии позволит избежать дополнительной операции, пластического замещения дефекта кожи", — рассказал врач.

Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненым, в том числе в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в частности минимизирует количество болезненных перевязок.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0