https://uz.sputniknews.ru/20230527/rossiya-medik-spetsmetod-lecheniye-ranenyy-zona-svo-35428304.html

Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО

Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО

Врачи используют вакуум-терапию — один из самых современных методов лечения инфицированных ран

2023-05-27T15:30+0500

2023-05-27T15:30+0500

2023-05-27T15:30+0500

россия

спецоперация

врач

врачи

медики

ортопед

операция

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Врачи медицинского отряда ВДВ, которые работают в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные методы лечения раненных военнослужащих, рассказал журналистам травматолог-ортопед, сообщает РИА Новости.Один из таких метдов — VAC-терапия (вакуум-терапия). Это один из самых эффективных способов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов.Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненым, в том числе в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в частности минимизирует количество болезненных перевязок.

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