https://uz.sputniknews.ru/20230527/rossiya-medik-spetsmetod-lecheniye-ranenyy-zona-svo-35428304.html
Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО
Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО
Врачи используют вакуум-терапию — один из самых современных методов лечения инфицированных ран
2023-05-27T15:30+0500
2023-05-27T15:30+0500
2023-05-27T15:30+0500
россия
спецоперация
врач
врачи
медики
ортопед
операция
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Врачи медицинского отряда ВДВ, которые работают в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные методы лечения раненных военнослужащих, рассказал журналистам травматолог-ортопед, сообщает РИА Новости.Один из таких метдов — VAC-терапия (вакуум-терапия). Это один из самых эффективных способов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов.Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненым, в том числе в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в частности минимизирует количество болезненных перевязок.
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россия сво зона конфликт ранение раненные лечение терапия врач медик vac терапия способ лечения операция дефект
россия сво зона конфликт ранение раненные лечение терапия врач медик vac терапия способ лечения операция дефект
Российские медики применяют спецтерапию для лечения раненых в зоне СВО
Врачи используют вакуум-терапию — один из самых современных методов лечения инфицированных ран.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Врачи медицинского отряда ВДВ, которые работают в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные методы лечения раненных военнослужащих, рассказал журналистам травматолог-ортопед, сообщает РИА Новости
.
Один из таких метдов — VAC-терапия (вакуум-терапия). Это один из самых эффективных способов лечения инфицированных ран в хирургии. Система используется в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить сразу с помощью швов. Очень часто такие раны являются результатом минно-взрывных травм, полученных вследствие артобстрелов.
"С каждой сменой VAC-системы можно добиваться постепенного уменьшения площади раны, что впоследствии позволит избежать дополнительной операции, пластического замещения дефекта кожи", — рассказал врач.
Он уточнил, что в условиях современного вооруженного конфликта, такие системы получили широкое применение при оказании помощи раненым, в том числе в результате артобстрелов. По словам врача, такой метод лечения также значительно сокращает количество медицинских вмешательств при лечении пациентов, в частности минимизирует количество болезненных перевязок.