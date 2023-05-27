https://uz.sputniknews.ru/20230527/sistem-pvo-rossiya-perexvat-ukraina-krylataya-raketa-35431072.html
Системы ПВО России перехватили две украинские крылатые ракеты
Системы ПВО России перехватили две украинские крылатые ракеты
Уничтожены также двенадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области
2023-05-27T18:02+0500
2023-05-27T18:02+0500
2023-05-27T18:02+0500
россия
спецоперация
беспилотник
пво
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM, 12 беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники, говорится в сообщении.
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россия сво спецоперация пво ракета storm shadow ротиворадарная ракета harm беспилотник минобороны лнр днр запорожская область
россия сво спецоперация пво ракета storm shadow ротиворадарная ракета harm беспилотник минобороны лнр днр запорожская область
Системы ПВО России перехватили две украинские крылатые ракеты
Уничтожены также двенадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM, 12 беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники, говорится в сообщении.