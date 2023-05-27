https://uz.sputniknews.ru/20230527/sistem-pvo-rossiya-perexvat-ukraina-krylataya-raketa-35431072.html

Системы ПВО России перехватили две украинские крылатые ракеты

Системы ПВО России перехватили две украинские крылатые ракеты

Уничтожены также двенадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области

2023-05-27T18:02+0500

2023-05-27T18:02+0500

2023-05-27T18:02+0500

россия

спецоперация

беспилотник

пво

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM, 12 беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники, говорится в сообщении.

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