https://uz.sputniknews.ru/20230527/universitet-piza-tashkent-kurs-geologiya-35424370.html
Университет Пизы в Ташкенте откроет курсы по геологии
Университет Пизы в Ташкенте откроет курсы по геологии
В планах также разработка учебной программы по экологической геологии
2023-05-27T11:52+0500
2023-05-27T11:52+0500
2023-05-27T11:53+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Университет Пизы в Ташкенте в сотрудничестве с Университетом геологических наук Узбекистана открывает трехлетний курс по геологии, сообщает ИА "Дунё". На курс планируют зачислить 60 студентов.В числе задач итальянского университета — продвижение научных исследований и обучение студентов горному делу в сочетании с экологической устойчивостью.Университет Пизы в Ташкенте был образован в 2021 году. Студентов обучают по направлению "Общая геология".
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узбекистан ташкент пиза италия университет курс геология студент
узбекистан ташкент пиза италия университет курс геология студент
Университет Пизы в Ташкенте откроет курсы по геологии
11:52 27.05.2023 (обновлено: 11:53 27.05.2023)
В планах также разработка учебной программы по экологической геологии.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Университет Пизы в Ташкенте в сотрудничестве с Университетом геологических наук Узбекистана открывает трехлетний курс по геологии, сообщает ИА "Дунё"
.
На курс планируют зачислить 60 студентов.
"...в планах дальнейшего развития образования станет разработка учебной программы по экологической геологии и совместного магистерского курса по геологическим наукам и технологиям, который позволит получить степень, действительную как в Италии, так и в Узбекистане", — говорится в сообщении.
В числе задач итальянского университета — продвижение научных исследований и обучение студентов горному делу в сочетании с экологической устойчивостью.
Университет Пизы
в Ташкенте был образован в 2021 году. Студентов обучают по направлению "Общая геология".