https://uz.sputniknews.ru/20230527/universitet-piza-tashkent-kurs-geologiya-35424370.html

Университет Пизы в Ташкенте откроет курсы по геологии

Университет Пизы в Ташкенте откроет курсы по геологии

В планах также разработка учебной программы по экологической геологии

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Университет Пизы в Ташкенте в сотрудничестве с Университетом геологических наук Узбекистана открывает трехлетний курс по геологии, сообщает ИА "Дунё". На курс планируют зачислить 60 студентов.В числе задач итальянского университета — продвижение научных исследований и обучение студентов горному делу в сочетании с экологической устойчивостью.Университет Пизы в Ташкенте был образован в 2021 году. Студентов обучают по направлению "Общая геология".

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