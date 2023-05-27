https://uz.sputniknews.ru/20230527/uzbekistan-naselenie-epigu-gosuslugi-tsifrovizatsiya-35417271.html

В центрах госуслуг появятся пункты самообслуживания

В центрах госуслуг появятся пункты самообслуживания

Населению будет легче получить услуги на ЕПИГУ

2023-05-27T08:33+0500

2023-05-27T08:33+0500

2023-05-27T08:33+0500

узбекистан

общество

госуслуги

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. К 1 декабря 2023 года в центрах госуслуг установят 14 точек цифровых услуг.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующий указ. Согласно документу, все процессы на ЕПИГУ оптимизируют по принципу "три шага".В частности, с 1 сентября 2023 года центральные аппараты органов исполнительной власти полностью переведут на систему электронного документооборота "edo.ijro.uz", а их территориальные подразделения – с 1 мая 2024 года.С 1 августа 2023 года власти будут поощрять госорганы за цифровизацию. Так, 50% средств, сэкономленных за счет цифровых технологий, будут направлять на дальнейшее развитие IT в госорганах.Кроме того, с 1 января 2024 года частному сектору передадут следующие функции Министерства цифровых технологий в сфере связи:Работников, непосредственно ответственных за проекты по цифровизации будут материально поощрять за счет средств, сэкономленных в результате реализации этих проектов.Наряду с этим с 1 августа 2023 года будут выплачивать надбавку работникам, ответственным за ИКТ, имеющим международный сертификат.С 1 января 2024 года каждые шесть месяцев будут публиковать рейтинг, показывающий насколько население довольно услугами и сервисами на ЕПИГУ.

https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-eksperiment-snyatie-deneg-korzinka-35336765.html

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