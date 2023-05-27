https://uz.sputniknews.ru/20230527/uzbekistan-naselenie-epigu-gosuslugi-tsifrovizatsiya-35417271.html
В центрах госуслуг появятся пункты самообслуживания
В центрах госуслуг появятся пункты самообслуживания
Населению будет легче получить услуги на ЕПИГУ
2023-05-27T08:33+0500
2023-05-27T08:33+0500
2023-05-27T08:33+0500
узбекистан
общество
госуслуги
цифровизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/09/20005393_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_d163738099209bb1c144d44e47a0173f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. К 1 декабря 2023 года в центрах госуслуг установят 14 точек цифровых услуг.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующий указ. Согласно документу, все процессы на ЕПИГУ оптимизируют по принципу "три шага".В частности, с 1 сентября 2023 года центральные аппараты органов исполнительной власти полностью переведут на систему электронного документооборота "edo.ijro.uz", а их территориальные подразделения – с 1 мая 2024 года.С 1 августа 2023 года власти будут поощрять госорганы за цифровизацию. Так, 50% средств, сэкономленных за счет цифровых технологий, будут направлять на дальнейшее развитие IT в госорганах.Кроме того, с 1 января 2024 года частному сектору передадут следующие функции Министерства цифровых технологий в сфере связи:Работников, непосредственно ответственных за проекты по цифровизации будут материально поощрять за счет средств, сэкономленных в результате реализации этих проектов.Наряду с этим с 1 августа 2023 года будут выплачивать надбавку работникам, ответственным за ИКТ, имеющим международный сертификат.С 1 января 2024 года каждые шесть месяцев будут публиковать рейтинг, показывающий насколько население довольно услугами и сервисами на ЕПИГУ.
https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-eksperiment-snyatie-deneg-korzinka-35336765.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/09/20005393_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_bbb36f87258275fde9e3cf6d24d39d65.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество госуслуги цифровизация епигу
узбекистан общество госуслуги цифровизация епигу
В центрах госуслуг появятся пункты самообслуживания
Населению будет легче получить услуги на ЕПИГУ, а функции портала расширят.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. К 1 декабря 2023 года в центрах госуслуг установят 14 точек цифровых услуг.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующий указ
. Согласно документу, все процессы на ЕПИГУ оптимизируют по принципу "три шага".
В частности, с 1 сентября 2023 года центральные аппараты органов исполнительной власти полностью переведут на систему электронного документооборота "edo.ijro.uz", а их территориальные подразделения – с 1 мая 2024 года.
С 1 августа 2023 года власти будут поощрять госорганы за цифровизацию. Так, 50% средств, сэкономленных за счет цифровых технологий, будут направлять на дальнейшее развитие IT в госорганах.
Кроме того, с 1 января 2024 года частному сектору передадут следующие функции Министерства цифровых технологий в сфере связи:
разработку проектно-сметной документации строительства зданий, сооружений и других объектов;
проектирование местных, междугородних и международных сетей.
Работников, непосредственно ответственных за проекты по цифровизации будут материально поощрять за счет средств, сэкономленных в результате реализации этих проектов.
Наряду с этим с 1 августа 2023 года будут выплачивать надбавку работникам, ответственным за ИКТ, имеющим международный сертификат.
С 1 января 2024 года каждые шесть месяцев будут публиковать рейтинг, показывающий насколько население довольно услугами и сервисами на ЕПИГУ.