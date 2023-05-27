https://uz.sputniknews.ru/20230527/uzbekistan-yujnaya-koreya-ekologicheskiy-proyekt-6-mln-35429349.html
Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн
Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн
Соответствующее соглашение подписали Министерство природных ресурсов и Южнокорейский институт экологической промышленности и технологий
2023-05-27T17:16+0500
2023-05-27T17:16+0500
2023-05-27T17:19+0500
узбекистан
южная корея
министерство природных ресурсов
экология
проект
строительство
отходы
газ
грант
свалки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0d/34900753_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7fea1af03d571f6e1f5ab6bdf83f2681.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Первый заместитель министра природных ресурсов Обиджон Кудратов и президент Южнокорейского института Чой Хен Джин подписали соглашение о реализации грантового проекта на сумму $6,6 млн, сообщает пресс-служба узбекского ведомства. Стороны обсудили предварительные перспективы, которые реализуют в рамках проекта строительства объектов по утилизации медотходов и улавливанию свалочного газа с полигонов в Джизакской области.Проект также предусматривает строительство 6 станций перегрузки отходов, 5 новых полигонов и закуп оборудования для утилизации, компостирования, контейнеров и спецоборудования для сжигания медицинских отходов на вновь построенных свалках.Кроме того, на встрече обсудили перспективы открытия офиса KEITI в Ташкенте, который станет региональным центром для всех государств Центральной Азии. Ранее Sputnik сообщал, что Шавкат Мирзиёев призвал решить экологические проблемы Приаралья и сохранить биоразнообразие экосистемы. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики.
узбекистан
южная корея
джизакская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0d/34900753_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45c17e0e165d4bef8baebe3ce9de67dc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан южная корея экология проект министерство природных ресурсов южнокорейский институт экологической промышленности и технологий keiti заместитель министра обиджон кудратов президент чой хен джин джизакская область
узбекистан южная корея экология проект министерство природных ресурсов южнокорейский институт экологической промышленности и технологий keiti заместитель министра обиджон кудратов президент чой хен джин джизакская область
Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн
17:16 27.05.2023 (обновлено: 17:19 27.05.2023)
Соответствующее соглашение подписали Министерство природных ресурсов и Южнокорейский институт экологической промышленности и технологий (KEITI).
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Первый заместитель министра природных ресурсов Обиджон Кудратов и президент Южнокорейского института Чой Хен Джин подписали соглашение о реализации грантового проекта на сумму $6,6 млн, сообщает пресс-служба узбекского ведомства
.
Стороны обсудили предварительные перспективы, которые реализуют в рамках проекта строительства объектов по утилизации медотходов и улавливанию свалочного газа с полигонов в Джизакской области.
"В рамках проекта запланировано строительство объекта по сбору свалочного газа мощностью 500 кВт-1 МВт, строительство системы сбора свалочного газа с возможностью подключения к электростанции мощностью 500 кВт-1 МВт, установка объекта по сжиганию медицинских отходов мощностью 5-10 тонн в сутки, строительство специального объекта для укрепления материально-технической базы, а также закуп техники и других устройств", — говорится в сообщении ведомства.
Проект также предусматривает строительство 6 станций перегрузки отходов, 5 новых полигонов и закуп оборудования для утилизации, компостирования, контейнеров и спецоборудования для сжигания медицинских отходов на вновь построенных свалках.
Кроме того, на встрече обсудили перспективы открытия офиса KEITI в Ташкенте, который станет региональным центром для всех государств Центральной Азии.
Ранее Sputnik
сообщал, что Шавкат Мирзиёев призвал решить экологические проблемы Приаралья и сохранить биоразнообразие экосистемы. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики.