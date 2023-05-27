https://uz.sputniknews.ru/20230527/uzbekistan-yujnaya-koreya-ekologicheskiy-proyekt-6-mln-35429349.html

Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн

Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн

Соответствующее соглашение подписали Министерство природных ресурсов и Южнокорейский институт экологической промышленности и технологий

2023-05-27T17:16+0500

2023-05-27T17:16+0500

2023-05-27T17:19+0500

узбекистан

южная корея

министерство природных ресурсов

экология

проект

строительство

отходы

газ

грант

свалки

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Первый заместитель министра природных ресурсов Обиджон Кудратов и президент Южнокорейского института Чой Хен Джин подписали соглашение о реализации грантового проекта на сумму $6,6 млн, сообщает пресс-служба узбекского ведомства. Стороны обсудили предварительные перспективы, которые реализуют в рамках проекта строительства объектов по утилизации медотходов и улавливанию свалочного газа с полигонов в Джизакской области.Проект также предусматривает строительство 6 станций перегрузки отходов, 5 новых полигонов и закуп оборудования для утилизации, компостирования, контейнеров и спецоборудования для сжигания медицинских отходов на вновь построенных свалках.Кроме того, на встрече обсудили перспективы открытия офиса KEITI в Ташкенте, который станет региональным центром для всех государств Центральной Азии. Ранее Sputnik сообщал, что Шавкат Мирзиёев призвал решить экологические проблемы Приаралья и сохранить биоразнообразие экосистемы. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики.

узбекистан

южная корея

джизакская область

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