https://uz.sputniknews.ru/20230528/gosduma-otvet-senator-scha-smert-russkix-35436349.html
В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о "смерти русских"
В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о "смерти русских"
Депутат Госдумы Михаил Шеремет напомнил американскому сенатору русскую пословицу.
2023-05-28T17:34+0500
2023-05-28T17:34+0500
2023-05-28T17:34+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о заработке на смерти русских, сообщает РИА Новости.Депутат посоветовал своему американскому коллеге вспомнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Ранее сенатор Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". По его словам, тот, кто делает или желает зла другим, обязательно будет наказан.
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россия госдума депутат михаил шеремет сенатор линдси грэм русские умирают сша никогда не тратил деньги так удачно кто сеет ветер пожнет бурю
россия госдума депутат михаил шеремет сенатор линдси грэм русские умирают сша никогда не тратил деньги так удачно кто сеет ветер пожнет бурю
В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о "смерти русских"
Депутат Госдумы Михаил Шеремет напомнил американскому сенатору русскую пословицу.
ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о заработке на смерти русских, сообщает РИА Новости.
Депутат посоветовал своему американскому коллеге вспомнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.
Ранее сенатор Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно".
"Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их "буря в пустыне" (операция коалиции во главе с США в 1991 году по вытеснению иракских войск с территории Кувейта - ред.), это будет наша буря в Вашингтоне", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, тот, кто делает или желает зла другим, обязательно будет наказан.
"До сборища фриков во главе с Линдси и Зеленским очень скоро дойдет, что их заявления лишь приближают нашу скорую победу и их неминуемую бесславную гибель. Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений", - подчеркнул депутат.