https://uz.sputniknews.ru/20230528/gosduma-otvet-senator-scha-smert-russkix-35436349.html

В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о "смерти русских"

В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о "смерти русских"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет напомнил американскому сенатору русскую пословицу.

2023-05-28T17:34+0500

2023-05-28T17:34+0500

2023-05-28T17:34+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

спецоперация

сша

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/12/34043323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d5d1d16beb76c66bb945c7170e4d6e7.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о заработке на смерти русских, сообщает РИА Новости.Депутат посоветовал своему американскому коллеге вспомнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Ранее сенатор Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". По его словам, тот, кто делает или желает зла другим, обязательно будет наказан.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия госдума депутат михаил шеремет сенатор линдси грэм русские умирают сша никогда не тратил деньги так удачно кто сеет ветер пожнет бурю