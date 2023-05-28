https://uz.sputniknews.ru/20230528/sunny-pered-xadjem--pamyatka-dlya-palomnikov-35438799.html

Что нужно сделать перед хаджем — памятка для паломников

Что нужно сделать перед хаджем — памятка для паломников

Знаете ли вы, что перед хаджем верующий должен раздавать милостыню? Какие еще действия считаются сунной перед паломничеством – читайте в краткой памятке.

2023-05-28T22:59+0500

2023-05-28T22:59+0500

2023-05-28T22:59+0500

узбекистан

хадж

ислам

управление мусульман узбекистан

мусульмане

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Хадж является одной из религиозных обязанностей в исламе, которую хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый взрослый мусульманин.Слово "хадж" с арабского переводится как "совершить паломничество". Оно означает совершение определенной молитвы с намерением в определенное время в определенном месте.О правилах совершения хаджа корреспонденту Sputnik рассказали в Центре фетв Духовного управления мусульман Узбекистана.Человеку, готовящемуся к святому паломничеству, рекомендуется совершать следующие действия:Ранее мы сообщали о сроках хаджа в 2023 году.

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