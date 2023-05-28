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https://uz.sputniknews.ru/20230528/sunny-pered-xadjem--pamyatka-dlya-palomnikov-35438799.html
Что нужно сделать перед хаджем — памятка для паломников
Что нужно сделать перед хаджем — памятка для паломников
Знаете ли вы, что перед хаджем верующий должен раздавать милостыню? Какие еще действия считаются сунной перед паломничеством – читайте в краткой памятке.
2023-05-28T22:59+0500
2023-05-28T22:59+0500
узбекистан
хадж
ислам
управление мусульман узбекистан
мусульмане
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Хадж является одной из религиозных обязанностей в исламе, которую хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый взрослый мусульманин.Слово "хадж" с арабского переводится как "совершить паломничество". Оно означает совершение определенной молитвы с намерением в определенное время в определенном месте.О правилах совершения хаджа корреспонденту Sputnik рассказали в Центре фетв Духовного управления мусульман Узбекистана.Человеку, готовящемуся к святому паломничеству, рекомендуется совершать следующие действия:Ранее мы сообщали о сроках хаджа в 2023 году.
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узбекистан хадж 2023 правила хаджа как готовиться что делать 30 советов сунны перед хаджем паломничеством духовное управление мусульман узбекистана что должен делать паломник чего избегать
узбекистан хадж 2023 правила хаджа как готовиться что делать 30 советов сунны перед хаджем паломничеством духовное управление мусульман узбекистана что должен делать паломник чего избегать

Что нужно сделать перед хаджем — памятка для паломников

22:59 28.05.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама в регионах России
Празднование Курбан-Байрама в регионах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Знаете ли вы, что перед хаджем верующий должен раздавать милостыню? Какие еще действия считаются сунной перед паломничеством – читайте в краткой памятке.
Хадж является одной из религиозных обязанностей в исламе, которую хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый взрослый мусульманин.
Слово "хадж" с арабского переводится как "совершить паломничество". Оно означает совершение определенной молитвы с намерением в определенное время в определенном месте.
О правилах совершения хаджа корреспонденту Sputnik рассказали в Центре фетв Духовного управления мусульман Узбекистана.
Человеку, готовящемуся к святому паломничеству, рекомендуется совершать следующие действия:
1.
Перед отправлением в хадж необходимо примириться с теми, с кем он в ссоре, завоевать их симпатии, порадовать их;
2.
Необходимо наладить отношения с людьми;
3.
Если паломникк обидел кого-то, необходимо принести извинения;
4.
Если он завладел чьим-то имуществом, не имея на то права, нужно вернуть это имущество законному владельцу или его наследникам;
5.
Искренне раскаяться в грехах;
6.
Получить согласие родителей на поездку;
7.
Позаботиться о семье и детях;
8.
Раздать долги;
9.
Путешествовать с праведниками;
10.
Тщательно изучить все обязательные и желательные процедуры хаджа;
11.
Взять с собой книгу о хадже;
12.
Поездка должна быть полностью посвящена отправлению религиозных обрядов, нельзя смешивать ее с коммерцией;
13.
Избегать лицемерия и честолюбия;
14.
Быть скромным и смиренным во время поездки;
15.
Не торговаться слишком ожесточенно при покупке необходимых вещей;
16.
Не жадничать в тратах во время хаджа;
17.
Если уместно тратить деньги на попутчиков, следует с радостью это делать;
18.
Подавать милостыню, выйдя из дома;
19.
Взять в поездку дополнительную сумму, чтобы потратить ее на нуждающихся людей;
20.
Перед отправлением в путь прочесть два ракаата намаза;
21.
Выходя из дома, пожать руки людям и просить их молиться за него;
22.
Знакомые могут попросить отправляющегося в хадж молиться за них;
23.
И паломник, и провожающие должны прочесть молитву;
24.
Читать молитву путешественника;
25.
В каждом месте, где он окажется во время путешествия, он должен совершить два ракаата намаза (мустахаб);
26.
Во время поездки необходимо поминать Аллаха и молиться за родителей, детей и всех мусульман;
27.
Во время поездки нужно избегать ссор и скаредности;
28.
Паломник должен быть вежливым и обходительным со всеми;
29.
По возможности нужно совершать ежедневно пятикратный намаз вместе с братьями по вере;
30.
Совершать намаз вовремя.
Ранее мы сообщали о сроках хаджа в 2023 году.
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