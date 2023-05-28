Что нужно сделать перед хаджем — памятка для паломников
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Знаете ли вы, что перед хаджем верующий должен раздавать милостыню? Какие еще действия считаются сунной перед паломничеством – читайте в краткой памятке.
Хадж является одной из религиозных обязанностей в исламе, которую хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый взрослый мусульманин.
Слово "хадж" с арабского переводится как "совершить паломничество". Оно означает совершение определенной молитвы с намерением в определенное время в определенном месте.
О правилах совершения хаджа корреспонденту Sputnik рассказали в Центре фетв Духовного управления мусульман Узбекистана.
Человеку, готовящемуся к святому паломничеству, рекомендуется совершать следующие действия:
1.Перед отправлением в хадж необходимо примириться с теми, с кем он в ссоре, завоевать их симпатии, порадовать их;
2.Необходимо наладить отношения с людьми;
3.Если паломникк обидел кого-то, необходимо принести извинения;
4.Если он завладел чьим-то имуществом, не имея на то права, нужно вернуть это имущество законному владельцу или его наследникам;
5.Искренне раскаяться в грехах;
6.Получить согласие родителей на поездку;
7.Позаботиться о семье и детях;
8.Раздать долги;
9.Путешествовать с праведниками;
10.Тщательно изучить все обязательные и желательные процедуры хаджа;
11.Взять с собой книгу о хадже;
12.Поездка должна быть полностью посвящена отправлению религиозных обрядов, нельзя смешивать ее с коммерцией;
13.Избегать лицемерия и честолюбия;
14.Быть скромным и смиренным во время поездки;
15.Не торговаться слишком ожесточенно при покупке необходимых вещей;
16.Не жадничать в тратах во время хаджа;
17.Если уместно тратить деньги на попутчиков, следует с радостью это делать;
18.Подавать милостыню, выйдя из дома;
19.Взять в поездку дополнительную сумму, чтобы потратить ее на нуждающихся людей;
20.Перед отправлением в путь прочесть два ракаата намаза;
21.Выходя из дома, пожать руки людям и просить их молиться за него;
22.Знакомые могут попросить отправляющегося в хадж молиться за них;
23.И паломник, и провожающие должны прочесть молитву;
24.Читать молитву путешественника;
25.В каждом месте, где он окажется во время путешествия, он должен совершить два ракаата намаза (мустахаб);
26.Во время поездки необходимо поминать Аллаха и молиться за родителей, детей и всех мусульман;
27.Во время поездки нужно избегать ссор и скаредности;
28.Паломник должен быть вежливым и обходительным со всеми;
29.По возможности нужно совершать ежедневно пятикратный намаз вместе с братьями по вере;
30.Совершать намаз вовремя.
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