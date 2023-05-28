https://uz.sputniknews.ru/20230528/v-chem-plyusy-zapisi-v-shkolu-s-rojdeniya-poyasnili-v-minobrazovaniya-uzbekistana-35438521.html

В чем плюсы записи в школу с рождения, пояснили в Минобразования Узбекистана

В чем плюсы записи в школу с рождения, пояснили в Минобразования Узбекистана

Со следующего года в Узбекистане можно будет записать ребенка в школу с рождения. Какие преимущества новшество несет для родителей и государства корреспонденту Sputnik рассказал специалист отдела координации школ.

2023-05-28T20:22+0500

2023-05-28T20:22+0500

2023-05-28T20:22+0500

узбекистан

общество

школа

образование

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. С начала 2024 года в Узбекистане ребенка можно будет записать в школу по месту жительства онлайн.Пояснить, для чего нужна такая инициатива, корреспондент Sputnik попросил начальника отдела координации организаций общего среднего образования Эркина Муродова.Плюсы для детей и родителейВозможность прогнозироватьСогласно Закону "Об образовании", каждый ребенок, достигший 7-летнего возраста, должен быть зачислен в 1 класс. Теперь, когда детей будут записывать в школу с рождения, власти будут заранее знать, сколько детей пойдет в ту или иную школу. Это позволит делать более долгосрочные прогнозы и, соответственно, вовремя принимать меры по обеспечению школ учебными местами, учебниками, педагогами.При необходимости, на основе инвестиционных и других программ будут строить новые школы или учебные корпуса. К примеру, в последние 4 года власти увеличивают количество учебных мест в школах, и к концу 2026 года их число достигнет 6,4 млн.Только в 2022 году строительные и ремонтные работы провели в 340 школах, из них построили 47 новых школ, реконструировали 205 и отремонтировали 88 школ.Можно ли записать ребенка в школу в другом районе?Как пояснил эксперт, согласно действующему положению прием в 1 класс осуществляется в 2 этапа. Сначала, в период с 20 июня по 31 июля зачисляют детей, проживающих на микроучастке школы.С 1 по 15 августа проходит дополнительный прием детей из других районов при наличии свободных мест, необходимого количества педагогов и оборудованных классов.Опыт зарубежных странПри разработке системы учитывали опыт зарубежных стран. К примеру, в Южной Корее дети школьного возраста не могут выбирать школу. Их прикрепляют к школам по месту жительства через электронную систему, основанную на "принципе случайности". Прием в школу осуществляется без вступительных экзаменов. Это препятствует разделению школ на "хорошие" и "плохие".Во Франции органы местного самоуправления сначала прикрепляют ребенка предварительно к школе по месту проживания, а по достижении им школьного возраста родители должны получить в местном органе власти справку о районе прикрепления и внести ее в онлайн-систему.В Узбекистане подобная система уже частично опробована."На сегодняшний день в Узбекистане успешно действует система онлайн-очередей в дошкольные образовательные организации, в которой ребенка можно зарегистрировать с рождения", — отметил эксперт.Ранее мы сообщали, что в Ташкенте и Ташобласти построят 13 школ стоимостью более $1 млн

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