Главные события недели — 10 ярких фото из Узбекистана и других стран

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Прошедшая неделя была насыщенна важными событиями. Это и саммиты, и визиты зарубежных гостей, и победы на полях сражений и в спортивных состязаниях. Предлагаем вам вспомнить главные новости недели с нашей фотоподборкой.