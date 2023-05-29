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https://uz.sputniknews.ru/20230529/glavnye-sobytiya-nedeli--10-yarkix-foto-iz-uzbekistana-i-drugix-stran-35477159.html
Главные события недели — 10 ярких фото из Узбекистана и других стран
Главные события недели — 10 ярких фото из Узбекистана и других стран
Прошедшая неделя была насыщенна важными событиями. Это и саммиты, и визиты зарубежных гостей, и победы на полях сражений и в спортивных состязаниях. Предлагаем вам вспомнить главные новости недели с нашей фотоподборкой.
2023-05-29T22:00+0500
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фото
узбекистан
россия
турция
китай
спецоперация
шавкат мирзиёев
михаил мишустин
владимир путин
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фото узбекистан китай россия днр спецоперация специальная военная операция артемовск вагнер шавкат мирзиёев саммит центральная азия китай сиань президент сингапура халима якуб чемпионат мра по футболу среди молодежных команд узбекистан гватемала премьер-министр россии михаил мишустин владимир путин последний звонок президентские выборы турция реджеп тайип эрдоган
фото узбекистан китай россия днр спецоперация специальная военная операция артемовск вагнер шавкат мирзиёев саммит центральная азия китай сиань президент сингапура халима якуб чемпионат мра по футболу среди молодежных команд узбекистан гватемала премьер-министр россии михаил мишустин владимир путин последний звонок президентские выборы турция реджеп тайип эрдоган

Главные события недели — 10 ярких фото из Узбекистана и других стран

22:00 29.05.2023
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Прошедшая неделя была насыщенна важными событиями. Это и саммиты, и визиты зарубежных гостей, и победы на полях сражений и в спортивных состязаниях. Предлагаем вам вспомнить главные новости недели с нашей фотоподборкой.
© Sputnik / Ivan Rodionov / Перейти в фотобанк

Бойцы ЧВК "Вагнер" водружают свой флаг на самой высокой точке города. Российские силы освободили Артемовск 21 мая.

Бойцы ЧВК &quot;Вагнер&quot; водружают свой флаг на самой высокой точке города. Российские силы освободили Артемовск 21 мая. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ivan Rodionov
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Бойцы ЧВК "Вагнер" водружают свой флаг на самой высокой точке города. Российские силы освободили Артемовск 21 мая.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В китайском Сиане прошел саммит "Центральная Азия - Китай". Участие во встрече глав государств принял и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В китайском Сиане прошел саммит &quot;Центральная Азия - Китай&quot;. Участие во встрече глав государств принял и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

В китайском Сиане прошел саммит "Центральная Азия - Китай". Участие во встрече глав государств принял и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана

По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыла с государственным визитом Президент Республики Сингапур Халима Якуб.

По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыла с государственным визитом Президент Республики Сингапур Халима Якуб. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыла с государственным визитом Президент Республики Сингапур Халима Якуб.

© Ўзбекистон футбол ассоциацияси

Молодежная сборная Узбекистана одержала победу над командой Гватемалы в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Это позволило узбекским футболистам выйти в 1/8 финала турнира.

Молодежная сборная Узбекистана одержала победу над командой Гватемалы в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Это позволило узбекским футболистам выйти в 1/8 финала турнира. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси

Молодежная сборная Узбекистана одержала победу над командой Гватемалы в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Это позволило узбекским футболистам выйти в 1/8 финала турнира.

© AP Photo / Thomas Peter/Pool

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Китай подписал ряд важных документов. На фото Мишустин и глава правительства Китая Ли Цян во время церемонии подписания.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Китай подписал ряд важных документов. На фото Мишустин и глава правительства Китая Ли Цян во время церемонии подписания. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Thomas Peter/Pool

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Китай подписал ряд важных документов. На фото Мишустин и глава правительства Китая Ли Цян во время церемонии подписания.

© Sputnik/Зафар Халилов

Во всех школах Узбекистана прозвенел последний звонок.

Во всех школах Узбекистана прозвенел последний звонок. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Зафар Халилов

Во всех школах Узбекистана прозвенел последний звонок.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

В день президентских выборов в Турции прошли митинги в поддержку действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В день президентских выборов в Турции прошли митинги в поддержку действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Filippov
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В день президентских выборов в Турции прошли митинги в поддержку действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре. Во втором туре президентских выборов Эрдоган одержал победу над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре. Во втором туре президентских выборов Эрдоган одержал победу над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Павел Бедняков
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре. Во втором туре президентских выборов Эрдоган одержал победу над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

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