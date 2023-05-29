Главные события недели — 10 ярких фото из Узбекистана и других стран

Бойцы ЧВК "Вагнер" водружают свой флаг на самой высокой точке города. Российские силы освободили Артемовск 21 мая.
Бойцы ЧВК "Вагнер" водружают свой флаг на самой высокой точке города. Российские силы освободили Артемовск 21 мая.
В китайском Сиане прошел саммит "Центральная Азия - Китай". Участие во встрече глав государств принял и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В китайском Сиане прошел саммит "Центральная Азия - Китай". Участие во встрече глав государств принял и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыла с государственным визитом Президент Республики Сингапур Халима Якуб.
По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыла с государственным визитом Президент Республики Сингапур Халима Якуб.
Молодежная сборная Узбекистана одержала победу над командой Гватемалы в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Это позволило узбекским футболистам выйти в 1/8 финала турнира.
Молодежная сборная Узбекистана одержала победу над командой Гватемалы в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Это позволило узбекским футболистам выйти в 1/8 финала турнира.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Китай подписал ряд важных документов. На фото Мишустин и глава правительства Китая Ли Цян во время церемонии подписания.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Китай подписал ряд важных документов. На фото Мишустин и глава правительства Китая Ли Цян во время церемонии подписания.
Во всех школах Узбекистана прозвенел последний звонок.
Во всех школах Узбекистана прозвенел последний звонок.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте.
В день президентских выборов в Турции прошли митинги в поддержку действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
В день президентских выборов в Турции прошли митинги в поддержку действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре. Во втором туре президентских выборов Эрдоган одержал победу над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре. Во втором туре президентских выборов Эрдоган одержал победу над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.