https://uz.sputniknews.ru/20230529/iyun-2023-zapusk-pryamoye-aviasoobscheniye-uzbekistan-nyachang-vetnam-35463693.html

Самолеты из Узбекистана во Вьетнам станут летать чаще

Самолеты из Узбекистана во Вьетнам станут летать чаще

С июня 2023 запустят регулярное прямое авиасообщение между городами республики и вьетнамским Нячангом.

2023-05-29T15:21+0500

2023-05-29T15:21+0500

2023-05-29T15:21+0500

узбекистан

ташкент

вьетнам

авиасообщение

рейсы

самолет

туризм

общество

предприниматели

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1d/35462213_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_42a248cecb59b606cd2ff59a4e105539.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Запуск регулярного прямого авиасообщения между городами Узбекистана и вьетнамским городом Нячангом с июня 2023 года анонсировали в ходе открытого диалога предпринимателей двух стран, работающих в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие организовали при участии министерства культуры и туризма.По его словам, сегодняшний двусторонний открытый диалог является основой для реализации ряда нововведений.В ближайшее время в Ташкенте пройдут B2B встречи с вьетнамскими специалистам и представителями сферы. Участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления партнерства.Роль туризма в экономике Узбекистана стремительно растет. В первом квартале 2023 года нашу страну посетили 2 млн иностранных туристов, а экспорт туристских услуг превысил $650 млн.Ранее Sputnik рассказал о том, что Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма.

узбекистан

ташкент

вьетнам

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

узбекистан ташкент вьетнам авиасообщение рейсы самолет туризм общество предприниматели сотрудничество