https://uz.sputniknews.ru/20230529/iyun-2023-zapusk-pryamoye-aviasoobscheniye-uzbekistan-nyachang-vetnam-35463693.html
Самолеты из Узбекистана во Вьетнам станут летать чаще
Самолеты из Узбекистана во Вьетнам станут летать чаще
С июня 2023 запустят регулярное прямое авиасообщение между городами республики и вьетнамским Нячангом.
2023-05-29T15:21+0500
2023-05-29T15:21+0500
2023-05-29T15:21+0500
узбекистан
ташкент
вьетнам
авиасообщение
рейсы
самолет
туризм
общество
предприниматели
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Запуск регулярного прямого авиасообщения между городами Узбекистана и вьетнамским городом Нячангом с июня 2023 года анонсировали в ходе открытого диалога предпринимателей двух стран, работающих в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие организовали при участии министерства культуры и туризма.По его словам, сегодняшний двусторонний открытый диалог является основой для реализации ряда нововведений.В ближайшее время в Ташкенте пройдут B2B встречи с вьетнамскими специалистам и представителями сферы. Участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления партнерства.Роль туризма в экономике Узбекистана стремительно растет. В первом квартале 2023 года нашу страну посетили 2 млн иностранных туристов, а экспорт туристских услуг превысил $650 млн.Ранее Sputnik рассказал о том, что Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма.
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Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
узбекистан ташкент вьетнам авиасообщение рейсы самолет туризм общество предприниматели сотрудничество
узбекистан ташкент вьетнам авиасообщение рейсы самолет туризм общество предприниматели сотрудничество
Самолеты из Узбекистана во Вьетнам станут летать чаще
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
С июня 2023 запустят регулярное прямое авиасообщение между городами республики и вьетнамским Нячангом.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Запуск регулярного прямого авиасообщения между городами Узбекистана и вьетнамским городом Нячангом с июня 2023 года анонсировали в ходе открытого диалога предпринимателей двух стран, работающих в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие организовали при участии министерства культуры и туризма.
“В развитии туризма нашей страны важно продвигать наш потенциал за рубежом, увеличивать количество международных рейсов и привлекать внимание иностранных туристов нетрадиционным способом”, — рассказал глава департамента ведомства Темур Маджидов.
По его словам, сегодняшний двусторонний открытый диалог является основой для реализации ряда нововведений.
"Мы ценим растущее число вьетнамских предпринимателей, которые хотят поближе познакомиться с историческими местами, богатым культурным наследием и красивой природой нашей страны, и будем рады видеть их в нашей республике”, — добавил Маджидов.
В ближайшее время в Ташкенте пройдут B2B встречи с вьетнамскими специалистам и представителями сферы. Участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления партнерства.
Роль туризма в экономике Узбекистана стремительно растет. В первом квартале 2023 года нашу страну посетили 2 млн иностранных туристов, а экспорт туристских услуг превысил $650 млн.
Ранее Sputnik
рассказал о том, что Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма.