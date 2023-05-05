https://uz.sputniknews.ru/20230505/lgoty-turoperatory-razvitie-turizma-uzbekistan-34647279.html

Президент утвердил новый пакет мер по развитию туризма

Президент утвердил новый пакет мер по развитию туризма

Президент утвердил пакет мер по развитию туризма.

2023-05-05T11:59+0500

2023-05-05T11:59+0500

2023-05-05T13:05+0500

туризм

узбекистан

льготы

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма.Согласно документу, в этом году из госбюджета планируют выделить дополнительно 30 млрд. сумов для субсидирования местных авиасообщений. Также для продвижения узбекской продукции на зарубежных туристских рынках уже выделили 50 млрд. сумов.Субсидии и льготы по НДСС 1 мая 2023 года до 1 июля 2024 года в порядке эксперимента средства в размере 20% НДС (налога на добавленную стоимость) будут возвращать туроператорам в форме субсидии.Это относится к турпакетам предпринимателей, предусматривающим оказание услуг пяти и более нерезидентам. Турпакет должен включать услуги по размещению, автомобильному или железнодорожному транспортному, экскурсионному обслуживанию и питанию.Кроме того, местным туроператорам до 1 мая 2026 года при ввозе транспортных средств по перевозке пассажиров предоставят право оплаты НДС в рассрочку в течение 12 месяцев без начисления процентов и требования обеспечения их уплаты. Для этого транспорт должен иметь 10 и более посадочных мест, включая место водителя, а также быть выпущен не более 5 лет назад (коды ТН ВЭД 8702 10, 8702 40, 8702 90).АвиалогистикаС 1 мая 2023 года Минтранс совместно с АО Uzbekistan Airports организует регулярные авиарейсы из Ферганы, Намангана или Андижана в Бухару, Самарканд, Термез, Ургенч, а также по маршрутам: Термез — Нукус, Самарканд — Ургенч, Бухара — Ургенч, Фергана — Ургенч.На авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Бухару, Карши и Самарканд введут тарифы до двух раз дешевле действующих.Снимут ограничения по рейсам и авиасообщениям для зарубежных авиакомпаний. В рамках режима "Открытое небо" в международном аэропорту "Самарканд" будет применять право "пятой свободы воздуха"."Пятая свобода воздуха" дает право на полет между двумя иностранными государствами в ходе перелета, начинающегося или заканчивающегося в своей стране.Также планируют выделить квоты для выполнения полетов по зарубежным авиасообщениям для новых созданных авиакомпаний-резидентов.Внутренние перевозкиС 1 мая 2023 года разрешили перевозку пассажиров с соблюдением правил безопасности на регулярных маршрутах:При этом условиями и требованиями для пассажирских перевозок являются:Читайте также:

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