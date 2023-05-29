https://uz.sputniknews.ru/20230529/namangan-oblast-stroitelstvo-turisticheskiy-gorodok-35480328.html

В Намангане построят туристический городок

В Намангане построят туристический городок

Он будет расположен на территории археологического комплекса “Ахсикент” и войдет в состав крупного туристического кластера.

2023-05-29T19:14+0500

2023-05-29T19:14+0500

2023-05-29T19:20+0500

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ТАШКЕНТ, 29 май — Sputnik. В Намангане в составе крупного туристического кластера появится туристический городок. Об этом корреспонденту Sputnik. сообщили в областной администрации.На данный момент разрабатывают концепцию кластера. Согласно ей, на территории археологического комплекса “Ахсикент” Туракурганского района Наманганской области создадут один из крупнейших музеев в Центральной Азии.Для того, чтобы воссоздать древний облик городища Ахсикент, построят ворота, а на его территории восстановят статуи Умаршайха Мирзы и его сына Захириддина Мухаммада Бабура. У туристов будет возможность совершить лодочную прогулку по реке Сырдарья, прокатиться по древнему городу на лошадях и верблюдах.На территории туристического городка разместят гостиницу, караван-сарай, ресторан и лавки ремесленников.Ранее Sputnik публиковал Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить.

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