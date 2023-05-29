https://uz.sputniknews.ru/20230529/namangan-oblast-stroitelstvo-turisticheskiy-gorodok-35480328.html
В Намангане построят туристический городок
В Намангане построят туристический городок
Он будет расположен на территории археологического комплекса “Ахсикент” и войдет в состав крупного туристического кластера.
2023-05-29T19:14+0500
2023-05-29T19:14+0500
2023-05-29T19:20+0500
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ТАШКЕНТ, 29 май — Sputnik. В Намангане в составе крупного туристического кластера появится туристический городок. Об этом корреспонденту Sputnik. сообщили в областной администрации.На данный момент разрабатывают концепцию кластера. Согласно ей, на территории археологического комплекса “Ахсикент” Туракурганского района Наманганской области создадут один из крупнейших музеев в Центральной Азии.Для того, чтобы воссоздать древний облик городища Ахсикент, построят ворота, а на его территории восстановят статуи Умаршайха Мирзы и его сына Захириддина Мухаммада Бабура. У туристов будет возможность совершить лодочную прогулку по реке Сырдарья, прокатиться по древнему городу на лошадях и верблюдах.На территории туристического городка разместят гостиницу, караван-сарай, ресторан и лавки ремесленников.Ранее Sputnik публиковал Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить.
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узбекистан наманганская область туризм история культура общество
В Намангане построят туристический городок
19:14 29.05.2023 (обновлено: 19:20 29.05.2023)
Он будет расположен на территории археологического комплекса “Ахсикент” и войдет в состав крупного туристического кластера.
ТАШКЕНТ, 29 май — Sputnik. В Намангане в составе крупного туристического кластера появится туристический городок. Об этом корреспонденту Sputnik. сообщили в областной администрации.
На данный момент разрабатывают концепцию кластера. Согласно ей, на территории археологического комплекса “Ахсикент” Туракурганского района Наманганской области создадут один из крупнейших музеев в Центральной Азии.
Для того, чтобы воссоздать древний облик городища Ахсикент, построят ворота, а на его территории восстановят статуи Умаршайха Мирзы и его сына Захириддина Мухаммада Бабура. У туристов будет возможность совершить лодочную прогулку по реке Сырдарья, прокатиться по древнему городу на лошадях и верблюдах.
На территории туристического городка разместят гостиницу, караван-сарай, ресторан и лавки ремесленников.
Ранее Sputnik
публиковал Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить.