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https://uz.sputniknews.ru/20230529/rostov-na-donu-prezentatsiya-kniga-pisma-soldata-izdaniye-uzarxiv-35454138.html
В Ростове-на-Дону презентовали “Письма солдата”, изданные в Узбекистане
В Ростове-на-Дону презентовали “Письма солдата”, изданные в Узбекистане
Сборник выпущен Агентством "Узархив" к 9 мая. Он включает в себя около 500 исторических документов — писем с фронта, которые хранятся почти 80 лет.
2023-05-29T13:24+0500
2023-05-29T14:33+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Презентация книги “Аскар мактублари” (“Письма солдата”) прошла в пресс-центре МИД “ЕвроМедиа” в Ростове-на-Дону, сообщает Агентство ‘’Узархив”.Сборник включает в себя около 500 исторических документов. “Это весточки с фронта, которые писали и русские, и узбеки. В настоящее время документы бережно хранятся в государственном архиве Узбекистана”, говорится в сообщении.Книгу издало Агентство "Узархив" совместно с Минобороны республики.Ранее Sputnik рассказал о том, что работа над книгой объемом более 360 страниц заняла больше года. К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне ее презентовали на разных площадках страны.
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узбекистан вов книга 9 мая общество россия ростов-на-дону мид россии история документы
узбекистан вов книга 9 мая общество россия ростов-на-дону мид россии история документы

В Ростове-на-Дону презентовали “Письма солдата”, изданные в Узбекистане

13:24 29.05.2023 (обновлено: 14:33 29.05.2023)
© МИД “ЕвроМедиа” В Ростове-на -Дону презентовали книгу " Письма солдата, изданную Агентством "Узархив"
В Ростове-на -Дону презентовали книгу Письма солдата, изданную Агентством Узархив - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
© МИД “ЕвроМедиа”
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Сборник выпущен Агентством "Узархив" к 9 мая. Он включает в себя около 500 исторических документов — писем с фронта, которые хранятся почти 80 лет.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Презентация книги “Аскар мактублари” (“Письма солдата”) прошла в пресс-центре МИД “ЕвроМедиа” в Ростове-на-Дону, сообщает Агентство ‘’Узархив”.
© МИД “ЕвроМедиа”В Ростове-на -Дону презентовали книгу "Письма солдата" Агентства "Узархив"
В Ростове-на -Дону презентовали книгу Письма солдата Агентства Узархив - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
В Ростове-на -Дону презентовали книгу "Письма солдата" Агентства "Узархив"
© МИД “ЕвроМедиа”
Сборник включает в себя около 500 исторических документов. “Это весточки с фронта, которые писали и русские, и узбеки. В настоящее время документы бережно хранятся в государственном архиве Узбекистана”, говорится в сообщении.

“Во время просмотра книги я увидел, что в названии одного из документов присутствует слово "Дон". После перевода оказалось, что речь шла о солдате, который в 1943 году попал в наши края, впервые увидел реку Дон, и вспоминает, каким видел его, описывает, какой предстала река во время боев”, — рассказал директор МИД “ЕвроМедиа” Владимир Денисов.

Книгу издало Агентство "Узархив" совместно с Минобороны республики.
© МИД “ЕвроМедиа” В Ростове-на-Дону презентовали книгу “Письма солдата” Агентства "Узархив"
В Ростове-на-Дону презентовали книгу “Письма солдата” Агентства Узархив - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
В Ростове-на-Дону презентовали книгу “Письма солдата” Агентства "Узархив"
© МИД “ЕвроМедиа”
Ранее Sputnik рассказал о том, что работа над книгой объемом более 360 страниц заняла больше года. К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне ее презентовали на разных площадках страны.
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