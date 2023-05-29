https://uz.sputniknews.ru/20230529/rostov-na-donu-prezentatsiya-kniga-pisma-soldata-izdaniye-uzarxiv-35454138.html

В Ростове-на-Дону презентовали “Письма солдата”, изданные в Узбекистане

В Ростове-на-Дону презентовали “Письма солдата”, изданные в Узбекистане

Сборник выпущен Агентством "Узархив" к 9 мая. Он включает в себя около 500 исторических документов — писем с фронта, которые хранятся почти 80 лет.

2023-05-29T13:24+0500

2023-05-29T13:24+0500

2023-05-29T14:33+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Презентация книги “Аскар мактублари” (“Письма солдата”) прошла в пресс-центре МИД “ЕвроМедиа” в Ростове-на-Дону, сообщает Агентство ‘’Узархив”.Сборник включает в себя около 500 исторических документов. “Это весточки с фронта, которые писали и русские, и узбеки. В настоящее время документы бережно хранятся в государственном архиве Узбекистана”, говорится в сообщении.Книгу издало Агентство "Узархив" совместно с Минобороны республики.Ранее Sputnik рассказал о том, что работа над книгой объемом более 360 страниц заняла больше года. К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне ее презентовали на разных площадках страны.

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