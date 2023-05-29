https://uz.sputniknews.ru/20230529/shavkat-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-redjep-tayip-erdogan-pozdravleniye-vybory-pobeda-35440902.html

Мирзиёев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Мирзиёев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

В ходе телефонного разговора подчеркнуто, что высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ действующего главы государства.

2023-05-29T09:30+0500

2023-05-29T09:30+0500

2023-05-29T09:33+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной, исторической победой на президентских выборах, состоявшихся 28 мая, сообщает пресс-служба лидера республики.Также стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.Речь шла о продолжении активных контактов на всех уровнях для подготовки повестки дня очередного заседания Совета на высшем уровне.Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.Напомним, что во втором туре выборов действующий президент Турции после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14% голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86% избирателей. По словам главы Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 млн голосов, сообщает РИА Новости. Окончательные результаты выборов опубликуют 1 июня в официальном вестнике.

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