https://uz.sputniknews.ru/20230529/shavkat-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-redjep-tayip-erdogan-pozdravleniye-vybory-pobeda-35440902.html
Мирзиёев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Мирзиёев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
В ходе телефонного разговора подчеркнуто, что высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ действующего главы государства.
2023-05-29T09:30+0500
2023-05-29T09:30+0500
2023-05-29T09:33+0500
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шавкат мирзиёев
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реджеп тайип эрдоган
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выборы президента
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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной, исторической победой на президентских выборах, состоявшихся 28 мая, сообщает пресс-служба лидера республики.Также стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.Речь шла о продолжении активных контактов на всех уровнях для подготовки повестки дня очередного заседания Совета на высшем уровне.Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.Напомним, что во втором туре выборов действующий президент Турции после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14% голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86% избирателей. По словам главы Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 млн голосов, сообщает РИА Новости. Окончательные результаты выборов опубликуют 1 июня в официальном вестнике.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев турция президент реджеп тайип эрдоган победа выборы президента телефонный разговор в мире политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев турция президент реджеп тайип эрдоган победа выборы президента телефонный разговор в мире политика
Мирзиёев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
09:30 29.05.2023 (обновлено: 09:33 29.05.2023)
В ходе телефонного разговора подчеркнуто, что высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ действующего главы государства.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной, исторической победой на президентских выборах, состоявшихся 28 мая, сообщает пресс-служба
лидера республики.
“Высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ действующего главы государства”, — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.
Речь шла о продолжении активных контактов на всех уровнях для подготовки повестки дня очередного заседания Совета на высшем уровне.
Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.
Напомним, что во втором туре выборов действующий президент Турции после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14% голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86% избирателей. По словам главы Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 млн голосов, сообщает РИА Новости.
Окончательные результаты выборов опубликуют 1 июня в официальном вестнике.