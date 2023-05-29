https://uz.sputniknews.ru/20230529/solntsepek-unichtojeniye-ukraina-opornyy-punkt-35451355.html

Появились кадры уничтожения "Солнцепеком" украинского опорного пункта

Появились кадры уничтожения "Солнцепеком" украинского опорного пункта

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" ЗВО уничтожила на Сватовском направлении опорный пункт ВСУ с личным составом.

2023-05-29T12:26+0500

2023-05-29T12:26+0500

2023-05-29T12:26+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа (ЗВО) одним термобарическим снарядом уничтожил украинский опорный пункт с личным составом противника в Донбассе, рассказал командир расчета с позывным Урал.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, это обычная работа по уничтожению противника. А средний расход сейчас — один-два термобарических снаряда на одну цель. Этому способствует боевой опыт, повышение точности и эффективности стрельбы.Боеприпас с термобарической боевой частью выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.Ранее Sputnik рассказывал о том, что российские ПВО перехватили за сутки 8 снарядов системы HIMARS — Минобороны РФ.

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