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https://uz.sputniknews.ru/20230530/kengash-senat-uzbekistan-postanovleniye-plenarnoye-zasedaniye-iyunya-2023-35488622.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что обсудят
Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что обсудят
Соответствующее постановление принял Кенгаш верхней палаты. Пленарное заседание начнет работу 1 июня 2023 года. Сенаторы рассмотрят 7 законов и отчет Центробанка.
2023-05-30T10:22+0500
2023-05-30T10:22+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
кенгаш
постановление
заседание
общество
парламент
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты парламента накануне принял Кенгаш Сената, сообщает пресс-служба.Оно пройдет 1 июня 2023 года с использованием видеоконференцсвязи.Сенаторы рассмотрят 7 законов. В их числе закон “О конфликте интересов”, а также изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.Коррективы, которые вносят в действующие законы, направлены на сокращение неформальной занятости, улучшение инвестиционной и деловой среды в Каракалпакстане, совершенствование законодательства в сферах экологии и охраны общественного порядка, оптимизацию размеров госпошлины за осуществление некоторых видов деятельности в сфере телекоммуникаций.Кроме того, поправки предусмотрены в Кодексы об административной ответственности и Налоговый кодекс.Также на заседании о своей работе в 2022 году отчитается Центробанк.Ранее Sputnik сообщал о том, что председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента и заявила о готовности обсудить предложения Молодежного парламента на заседании верхней палаты.
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узбекистан сенат олий мажлиса узбекистана кенгаш постановление заседание общество парламент
узбекистан сенат олий мажлиса узбекистана кенгаш постановление заседание общество парламент

Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что обсудят

10:22 30.05.2023
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаКенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты
Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Соответствующее постановление принял Кенгаш верхней палаты. Пленарное заседание начнет работу 1 июня 2023 года. Сенаторы рассмотрят 7 законов и отчет Центробанка.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты парламента накануне принял Кенгаш Сената, сообщает пресс-служба.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаКенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты
Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Оно пройдет 1 июня 2023 года с использованием видеоконференцсвязи.
Сенаторы рассмотрят 7 законов. В их числе закон “О конфликте интересов”, а также изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.
Коррективы, которые вносят в действующие законы, направлены на сокращение неформальной занятости, улучшение инвестиционной и деловой среды в Каракалпакстане, совершенствование законодательства в сферах экологии и охраны общественного порядка, оптимизацию размеров госпошлины за осуществление некоторых видов деятельности в сфере телекоммуникаций.
Кроме того, поправки предусмотрены в Кодексы об административной ответственности и Налоговый кодекс.
Также на заседании о своей работе в 2022 году отчитается Центробанк.
Ранее Sputnik сообщал о том, что председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента и заявила о готовности обсудить предложения Молодежного парламента на заседании верхней палаты.
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