https://uz.sputniknews.ru/20230530/kengash-senat-uzbekistan-postanovleniye-plenarnoye-zasedaniye-iyunya-2023-35488622.html

Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что обсудят

Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что обсудят

Соответствующее постановление принял Кенгаш верхней палаты. Пленарное заседание начнет работу 1 июня 2023 года. Сенаторы рассмотрят 7 законов и отчет Центробанка.

2023-05-30T10:22+0500

2023-05-30T10:22+0500

2023-05-30T10:22+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

кенгаш

постановление

заседание

общество

парламент

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Постановление о созыве 41-го пленарного заседания верхней палаты парламента накануне принял Кенгаш Сената, сообщает пресс-служба.Оно пройдет 1 июня 2023 года с использованием видеоконференцсвязи.Сенаторы рассмотрят 7 законов. В их числе закон “О конфликте интересов”, а также изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.Коррективы, которые вносят в действующие законы, направлены на сокращение неформальной занятости, улучшение инвестиционной и деловой среды в Каракалпакстане, совершенствование законодательства в сферах экологии и охраны общественного порядка, оптимизацию размеров госпошлины за осуществление некоторых видов деятельности в сфере телекоммуникаций.Кроме того, поправки предусмотрены в Кодексы об административной ответственности и Налоговый кодекс.Также на заседании о своей работе в 2022 году отчитается Центробанк.Ранее Sputnik сообщал о том, что председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента и заявила о готовности обсудить предложения Молодежного парламента на заседании верхней палаты.

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