https://uz.sputniknews.ru/20230530/kokand-ubdd-velosipedisty-pdd-bezopasnost-jilety-prichina-35513581.html
В Коканде велосипедистам раздают светоотражающие жилеты — зачем
В Коканде велосипедистам раздают светоотражающие жилеты — зачем
Сотрудники УБДД проводят акцию, чтобы привлечь внимание к ПДД.
2023-05-30T17:58+0500
2023-05-30T17:58+0500
2023-05-30T18:09+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Сотрудники УБДД в Коканде проводят акцию, в ходе которой раздают велосипедистам светоотражающие жилеты, передает СБДД МВД.Также сотрудники Управления устанавливают светоотражатели на велосипеды граждан и проводят профилактические беседы о правилах безопасного движения на дорогах.Согласно правилам ПДД, светоотражающие жилеты нужно носить в темное время суток велосипедистам, передвигающимся по проезжей части без велосипедной дорожки, а также пешеходам и школьникам.
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общество безопасность коканд пдд велосипед узбекистан велосипедисты
общество безопасность коканд пдд велосипед узбекистан велосипедисты
В Коканде велосипедистам раздают светоотражающие жилеты — зачем
17:58 30.05.2023 (обновлено: 18:09 30.05.2023)
Сотрудники УБДД проводят акцию, чтобы привлечь внимание велосипедистов к правилам безопасного движения на дорогах.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Сотрудники УБДД в Коканде проводят акцию, в ходе которой раздают велосипедистам светоотражающие жилеты, передает
СБДД МВД.
Также сотрудники Управления устанавливают светоотражатели на велосипеды граждан и проводят профилактические беседы о правилах безопасного движения на дорогах.
"Призываем всех велосипедистов использовать светоотражающие элементы и защитные жилеты для своей безопасности на дороге", — добавили в УБДД.
Согласно правилам
ПДД, светоотражающие жилеты нужно носить в темное время суток велосипедистам, передвигающимся по проезжей части без велосипедной дорожки, а также пешеходам и школьникам.