https://uz.sputniknews.ru/20230530/kokand-ubdd-velosipedisty-pdd-bezopasnost-jilety-prichina-35513581.html

В Коканде велосипедистам раздают светоотражающие жилеты — зачем

В Коканде велосипедистам раздают светоотражающие жилеты — зачем

Сотрудники УБДД проводят акцию, чтобы привлечь внимание к ПДД.

2023-05-30T17:58+0500

2023-05-30T17:58+0500

2023-05-30T18:09+0500

общество

безопасность

коканд

пдд

велосипед

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Сотрудники УБДД в Коканде проводят акцию, в ходе которой раздают велосипедистам светоотражающие жилеты, передает СБДД МВД.Также сотрудники Управления устанавливают светоотражатели на велосипеды граждан и проводят профилактические беседы о правилах безопасного движения на дорогах.Согласно правилам ПДД, светоотражающие жилеты нужно носить в темное время суток велосипедистам, передвигающимся по проезжей части без велосипедной дорожки, а также пешеходам и школьникам.

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