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Кого в Узбекистане оденут в жёлтые жилеты
Кого в Узбекистане оденут в жёлтые жилеты
Нововведение должно повысить безопасность на дорогах в темное время суток.
2023-03-01T15:57+0500
2023-03-01T15:57+0500
2023-03-01T16:15+0500
общество
узбекистан
пдд
изменения в пдд узбекистана
безопасность
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В Узбекистане вводят порядок использования желтых светоотражающих жилетов.В темное время суток носить жилеты обязаны будут пешеходы, велосипедисты и школьники, сообщает УзА.Эта мера позволит повысить безопасность на дорогах, предотвращать дорожно-транспортные происшествия и правонарушения.При этом, учеников школ обеспечат светоотражающими жилетами на спонсорской основе, сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Департамента общественной безопасности МВД Музифу Султанову.Напомним, в 2018 году Узбекистан взял на себя обязательство, в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН, к 2025 году вдвое сократить количество ДТП в стране.Читайте также: Какие улучшения произошли в бизнес-среде Узбекистана в этом году – 25 фактов
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узбекистан законодательство правила дорожного движения пдд изменения светоотражающие жилеты безопасность на дорогах
узбекистан законодательство правила дорожного движения пдд изменения светоотражающие жилеты безопасность на дорогах
Кого в Узбекистане оденут в жёлтые жилеты
15:57 01.03.2023 (обновлено: 16:15 01.03.2023)
Нововведение должно повысить безопасность на дорогах в темное время суток.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В Узбекистане вводят порядок использования желтых светоотражающих жилетов.
В темное время суток носить жилеты обязаны будут пешеходы, велосипедисты и школьники, сообщает УзА
.
Эта мера позволит повысить безопасность на дорогах, предотвращать дорожно-транспортные происшествия и правонарушения.
При этом, учеников школ обеспечат светоотражающими жилетами на спонсорской основе, сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Департамента общественной безопасности МВД Музифу Султанову.
Напомним, в 2018 году Узбекистан взял на себя обязательство
, в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН, к 2025 году вдвое сократить количество ДТП в стране.