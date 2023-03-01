https://uz.sputniknews.ru/20230301/kogo-v-uzbekistane-odenut-v-jyoltye-jilety-32583089.html

Кого в Узбекистане оденут в жёлтые жилеты

Кого в Узбекистане оденут в жёлтые жилеты

Нововведение должно повысить безопасность на дорогах в темное время суток.

2023-03-01T15:57+0500

2023-03-01T15:57+0500

2023-03-01T16:15+0500

общество

узбекистан

пдд

изменения в пдд узбекистана

безопасность

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В Узбекистане вводят порядок использования желтых светоотражающих жилетов.В темное время суток носить жилеты обязаны будут пешеходы, велосипедисты и школьники, сообщает УзА.Эта мера позволит повысить безопасность на дорогах, предотвращать дорожно-транспортные происшествия и правонарушения.При этом, учеников школ обеспечат светоотражающими жилетами на спонсорской основе, сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Департамента общественной безопасности МВД Музифу Султанову.Напомним, в 2018 году Узбекистан взял на себя обязательство, в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН, к 2025 году вдвое сократить количество ДТП в стране.Читайте также: Какие улучшения произошли в бизнес-среде Узбекистана в этом году – 25 фактов

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