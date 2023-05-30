https://uz.sputniknews.ru/20230530/okroshka-polza-produkty-ekspert-rekomendatsii-35497544.html
Как сделать окрошку более полезной
Как сделать окрошку более полезной
30 –го мая отмечают один из гастрономических праздников – День окрошки. Этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Чтобы повысить пользу этого блюда, нужно уменьшить его калорийность.
2023-05-30T22:00+0500
2023-05-30T22:00+0500
2023-05-30T22:00+0500
это интересно
зож
здоровье
мнение эксперта
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35495596_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff89913ff29988687c2d87d3737abaa8.jpg
Использование для приготовления окрошки кефира, а также добавление в нее нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30%, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, вместо колбасы и ветчины лучше нарезать отварное мясо с низким содержанием жира, например, белое мясо индейки или цыпленка, а вместо майонеза использовать нежирную сметану или йогурт. Если блюдо делают на кефире или других кисломолочных напитках пониженной жирности, то можно добавить немного минеральной столовой газированной воды.Также она добавила, что к окрошке больше подойдет ржаной хлеб или из цельнозерновой муки грубого помола.Кроме того, она подчеркнула, что запивать такое блюдо алкоголем не стоит — это только усложнит процесс пищеварения.Ранее Sputnik рассказал о продуктах, которые нормализуют уровень сахара в крови.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35495596_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0db722220dd5da5533d33f717315b7e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зож здоровье мнение эксперта продукты
зож здоровье мнение эксперта продукты
Как сделать окрошку более полезной
30-го мая отмечают один из гастрономических праздников — День окрошки. Этот холодный суп — лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Чтобы повысить пользу этого блюда, нужно уменьшить его калорийность.
Использование для приготовления окрошки кефира, а также добавление в нее нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30%, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Вариант окрошки на кефире или с использованием других кисломолочных продуктов: айрана, тана и других, с добавлением нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени не только позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30%, но и сделать его более полезным", — объяснила специалист.
По ее словам, вместо колбасы и ветчины лучше нарезать отварное мясо с низким содержанием жира, например, белое мясо индейки или цыпленка, а вместо майонеза использовать нежирную сметану или йогурт. Если блюдо делают на кефире или других кисломолочных напитках пониженной жирности, то можно добавить немного минеральной столовой газированной воды.
"Для классической окрошки на квасе выбирайте сорта напитка с наименьшим содержанием сахара. Следует учитывать, что в составе большинства рецептур кваса промышленного производства содержится достаточно большое количество сахара. Такой квас по сути является сладким газированным напитком, потребление которых следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний", — указала Стародубова.
Также она добавила, что к окрошке больше подойдет ржаной хлеб или из цельнозерновой муки грубого помола.
"В среднем одна порция блюда составляет 350-400 граммов и обладает сравнительно небольшой калорийностью 260-300 ккал. C учетом того, что летом, особенно в жару, окрошка может быть единственным блюдом обеда, то порцию можно и немного увеличить. Но переедать все же не стоит, для этого не кладите сразу большую порцию на тарелку, ешьте не торопясь, ведь чувство насыщения возникает не сразу, а примерно через 20 минут после еды”, — советует диетолог.
Кроме того, она подчеркнула, что запивать такое блюдо алкоголем не стоит — это только усложнит процесс пищеварения.
Ранее Sputnik
рассказал о продуктах, которые нормализуют уровень сахара в крови.