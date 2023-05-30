https://uz.sputniknews.ru/20230530/okroshka-polza-produkty-ekspert-rekomendatsii-35497544.html

Как сделать окрошку более полезной

Как сделать окрошку более полезной

30 –го мая отмечают один из гастрономических праздников – День окрошки. Этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Чтобы повысить пользу этого блюда, нужно уменьшить его калорийность.

2023-05-30T22:00+0500

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Использование для приготовления окрошки кефира, а также добавление в нее нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30%, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, вместо колбасы и ветчины лучше нарезать отварное мясо с низким содержанием жира, например, белое мясо индейки или цыпленка, а вместо майонеза использовать нежирную сметану или йогурт. Если блюдо делают на кефире или других кисломолочных напитках пониженной жирности, то можно добавить немного минеральной столовой газированной воды.Также она добавила, что к окрошке больше подойдет ржаной хлеб или из цельнозерновой муки грубого помола.Кроме того, она подчеркнула, что запивать такое блюдо алкоголем не стоит — это только усложнит процесс пищеварения.Ранее Sputnik рассказал о продуктах, которые нормализуют уровень сахара в крови.

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