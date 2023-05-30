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Как сделать окрошку более полезной
Как сделать окрошку более полезной
30 –го мая отмечают один из гастрономических праздников – День окрошки. Этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Чтобы повысить пользу этого блюда, нужно уменьшить его калорийность.
2023-05-30T22:00+0500
2023-05-30T22:00+0500
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Использование для приготовления окрошки кефира, а также добавление в нее нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30%, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, вместо колбасы и ветчины лучше нарезать отварное мясо с низким содержанием жира, например, белое мясо индейки или цыпленка, а вместо майонеза использовать нежирную сметану или йогурт. Если блюдо делают на кефире или других кисломолочных напитках пониженной жирности, то можно добавить немного минеральной столовой газированной воды.Также она добавила, что к окрошке больше подойдет ржаной хлеб или из цельнозерновой муки грубого помола.Кроме того, она подчеркнула, что запивать такое блюдо алкоголем не стоит — это только усложнит процесс пищеварения.Ранее Sputnik рассказал о продуктах, которые нормализуют уровень сахара в крови.
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зож здоровье мнение эксперта продукты
зож здоровье мнение эксперта продукты

Как сделать окрошку более полезной

22:00 30.05.2023
© © Depositphotos.com / minadezhdaОкрошка на кефире. Архивное фото
Окрошка на кефире. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© © Depositphotos.com / minadezhda
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30-го мая отмечают один из гастрономических праздников — День окрошки. Этот холодный суп — лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Чтобы повысить пользу этого блюда, нужно уменьшить его калорийность.
Использование для приготовления окрошки кефира, а также добавление в нее нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30%, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Об этом сообщает РИА Новости.

"Вариант окрошки на кефире или с использованием других кисломолочных продуктов: айрана, тана и других, с добавлением нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени не только позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30%, но и сделать его более полезным", — объяснила специалист.

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗелень
Зелень - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
Зелень
© Sputnik
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По ее словам, вместо колбасы и ветчины лучше нарезать отварное мясо с низким содержанием жира, например, белое мясо индейки или цыпленка, а вместо майонеза использовать нежирную сметану или йогурт. Если блюдо делают на кефире или других кисломолочных напитках пониженной жирности, то можно добавить немного минеральной столовой газированной воды.
"Для классической окрошки на квасе выбирайте сорта напитка с наименьшим содержанием сахара. Следует учитывать, что в составе большинства рецептур кваса промышленного производства содержится достаточно большое количество сахара. Такой квас по сути является сладким газированным напитком, потребление которых следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний", — указала Стародубова.
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / KvasКвас
Квас - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
Квас
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / Kvas
Также она добавила, что к окрошке больше подойдет ржаной хлеб или из цельнозерновой муки грубого помола.
© © AFP 2022 / Christophe Archambaultхлеб
хлеб - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
хлеб
© © AFP 2022 / Christophe Archambault

"В среднем одна порция блюда составляет 350-400 граммов и обладает сравнительно небольшой калорийностью 260-300 ккал. C учетом того, что летом, особенно в жару, окрошка может быть единственным блюдом обеда, то порцию можно и немного увеличить. Но переедать все же не стоит, для этого не кладите сразу большую порцию на тарелку, ешьте не торопясь, ведь чувство насыщения возникает не сразу, а примерно через 20 минут после еды”, — советует диетолог.

Кроме того, она подчеркнула, что запивать такое блюдо алкоголем не стоит — это только усложнит процесс пищеварения.
Ранее Sputnik рассказал о продуктах, которые нормализуют уровень сахара в крови.
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