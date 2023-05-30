Четыре продукта, которые нормализуют сахар в крови
© © Depositphotos.com / BelchonockОвсяная каша с орехами и яблоком
© © Depositphotos.com / Belchonock
Диетолог: овсянка, зелень и орехи помогут стабилизировать уровень глюкозы в организме человека.
Продукты, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, перечислила американский диетолог Мэри Сабат, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, чтобы стабилизировать уровень сахара нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. В их числе — овсяные хлопья, которые помогают замедлить переваривание углеводов. Овсяную кашу Сабат рекомендует сочетать с белком и полезными жирами.
Аналогичное действие у листовой зелени, шпината и капусты.
© Foto : PixabayКуриное филе с овощами
Куриное филе с овощами
© Foto : Pixabay
© Pexels / Arina KrasnikovaКапуста
Капуста
© Pexels / Arina Krasnikova
Усвоение сахара также замедляют орехи и семечки.
© SputnikСтенд Узбекистана на выставке WorldFood Moscow 2019
Стенд Узбекистана на выставке WorldFood Moscow 2019
© Sputnik
Помимо этого, диетолог советует включить в рацион греческий йогурт, который содержит белок, жир и пробиотики, полезные для пищеварения.
© Foto : Aline Ponce/Pixabay Йогурт с овсяными хлопьями и клубникой
Йогурт с овсяными хлопьями и клубникой
© Foto : Aline Ponce/Pixabay
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