https://uz.sputniknews.ru/20230530/uroven-saxar-krov-produkty-diyetolog-rekomendatsii-35469354.html

Четыре продукта, которые нормализуют сахар в крови

Четыре продукта, которые нормализуют сахар в крови

Диетолог: овсянка, зелень и орехи помогут стабилизировать уровень глюкозы в организме человека.

2023-05-30T07:00+0500

2023-05-30T07:00+0500

2023-05-30T07:00+0500

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Продукты, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, перечислила американский диетолог Мэри Сабат, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, чтобы стабилизировать уровень сахара нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. В их числе — овсяные хлопья, которые помогают замедлить переваривание углеводов. Овсяную кашу Сабат рекомендует сочетать с белком и полезными жирами.Аналогичное действие у листовой зелени, шпината и капусты. Усвоение сахара также замедляют орехи и семечки. Помимо этого, диетолог советует включить в рацион греческий йогурт, который содержит белок, жир и пробиотики, полезные для пищеварения.Ранее Sputnik рассказывал о том, какой должна быть "правильная" еда для мужчин.

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