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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Четыре продукта, которые нормализуют сахар в крови
Четыре продукта, которые нормализуют сахар в крови
Диетолог: овсянка, зелень и орехи помогут стабилизировать уровень глюкозы в организме человека.
2023-05-30T07:00+0500
2023-05-30T07:00+0500
это интересно
зож
здоровье
питание
сахар
мнение эксперта
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Продукты, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, перечислила американский диетолог Мэри Сабат, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, чтобы стабилизировать уровень сахара нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. В их числе — овсяные хлопья, которые помогают замедлить переваривание углеводов. Овсяную кашу Сабат рекомендует сочетать с белком и полезными жирами.Аналогичное действие у листовой зелени, шпината и капусты. Усвоение сахара также замедляют орехи и семечки. Помимо этого, диетолог советует включить в рацион греческий йогурт, который содержит белок, жир и пробиотики, полезные для пищеварения.Ранее Sputnik рассказывал о том, какой должна быть "правильная" еда для мужчин.
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зож здоровье питание сахар мнение эксперта это интересно
зож здоровье питание сахар мнение эксперта это интересно

Четыре продукта, которые нормализуют сахар в крови

07:00 30.05.2023
© © Depositphotos.com / BelchonockОвсяная каша с орехами и яблоком
Овсяная каша с орехами и яблоком - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© © Depositphotos.com / Belchonock
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Диетолог: овсянка, зелень и орехи помогут стабилизировать уровень глюкозы в организме человека.
Продукты, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, перечислила американский диетолог Мэри Сабат, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, чтобы стабилизировать уровень сахара нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. В их числе — овсяные хлопья, которые помогают замедлить переваривание углеводов. Овсяную кашу Сабат рекомендует сочетать с белком и полезными жирами.
Аналогичное действие у листовой зелени, шпината и капусты.
© Foto : PixabayКуриное филе с овощами
Куриное филе с овощами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
Куриное филе с овощами
© Foto : Pixabay
© FitzdravШпинат
Шпинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
Шпинат
© Fitzdrav
© Pexels / Arina KrasnikovaКапуста
Капуста - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
Капуста
© Pexels / Arina Krasnikova
Усвоение сахара также замедляют орехи и семечки.
© SputnikСтенд Узбекистана на выставке WorldFood Moscow 2019
Стенд Узбекистана на выставке WorldFood Moscow 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
Стенд Узбекистана на выставке WorldFood Moscow 2019
© Sputnik
© Fotolia / Detry26Семечки в деревянной посуде
Семечки в деревянной посуде - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
Семечки в деревянной посуде
© Fotolia / Detry26
Помимо этого, диетолог советует включить в рацион греческий йогурт, который содержит белок, жир и пробиотики, полезные для пищеварения.
CC0 / Pixabay / Йогурт с фруктами и орехами
Йогурт с фруктами и орехами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
Йогурт с фруктами и орехами
CC0 / Pixabay /
© Foto : Aline Ponce/Pixabay Йогурт с овсяными хлопьями и клубникой
Йогурт с овсяными хлопьями и клубникой - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
Йогурт с овсяными хлопьями и клубникой
© Foto : Aline Ponce/Pixabay
Ранее Sputnik рассказывал о том, какой должна быть "правильная" еда для мужчин.
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