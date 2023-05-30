https://uz.sputniknews.ru/20230530/reaktsiya-slova-zelenskiy-turtsiya-sotrudnichestvo-35491353.html

Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане

Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане

Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины о сотрудничестве с Турцией.

2023-05-30T11:31+0500

2023-05-30T11:31+0500

2023-05-30T11:31+0500

турция

реджеп тайип эрдоган

украина

владимир зеленский

европа

россия

в мире

революция

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Украины Владимира Зеленского о сотрудничестве с Турцией, сообщает РИА Новости.В своем твите он поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и заявил о совместной работе "по укреплению безопасности региона, Европы и мира". "Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!" — заявил другой."Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию", — спрогнозировал еще один пользователь.Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов. Итоговые результаты выборов станут известны не ранее 1 июня 2023 года.Ранее Sputnik опубликовал фотоподборку о том, как турки празднуют переизбрание Эрдогана.

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