https://uz.sputniknews.ru/20230530/reaktsiya-slova-zelenskiy-turtsiya-sotrudnichestvo-35491353.html
Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане
Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане
Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины о сотрудничестве с Турцией.
2023-05-30T11:31+0500
2023-05-30T11:31+0500
2023-05-30T11:31+0500
турция
реджеп тайип эрдоган
украина
владимир зеленский
европа
россия
в мире
революция
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Украины Владимира Зеленского о сотрудничестве с Турцией, сообщает РИА Новости.В своем твите он поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и заявил о совместной работе "по укреплению безопасности региона, Европы и мира". "Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!" — заявил другой."Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию", — спрогнозировал еще один пользователь.Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов. Итоговые результаты выборов станут известны не ранее 1 июня 2023 года.Ранее Sputnik опубликовал фотоподборку о том, как турки празднуют переизбрание Эрдогана.
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турция реджеп тайип эрдоган украина владимир зеленский европа россия революция в мире
турция реджеп тайип эрдоган украина владимир зеленский европа россия революция в мире
Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане
Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины о сотрудничестве с Турцией.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Украины Владимира Зеленского о сотрудничестве с Турцией, сообщает РИА Новости.
В своем твите он поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и заявил о совместной работе "по укреплению безопасности региона, Европы и мира".
"Турция на стороне России, мир скоро раскусит твою грязную тактику", — парировал один из комментаторов.
"Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!" — заявил другой.
"Боже, благослови российских военных. Их храбрость и целеустремленность достойны восхищения! Желаю им успеха в их миссии! Этот Зеленский — продажная нацистская свинья!" — добавил третий.
"Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию", — спрогнозировал еще один пользователь.
"Украинский народ, Зеленский — преступник, он посылает парней умирать. Народ Украины, ваш враг — это Зеленский, революция!" — заключили участники дискуссии.
Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов. Итоговые результаты выборов станут известны не ранее 1 июня 2023 года.
Ранее Sputnik опубликовал фотоподборку
о том, как турки празднуют переизбрание Эрдогана.