https://uz.sputniknews.ru/20230530/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-glava-yegipet-kompaniya-obsujdeniye-investproyekty-35486360.html

Мирзиёев встретился с главой ведущей египетской компании

Мирзиёев встретился с главой ведущей египетской компании

Стороны обсудили реализацию в Узбекистане крупных инвестпроектов стоимостью свыше $1,2 млрд в рамках совместной "дорожной карты".

2023-05-30T09:39+0500

2023-05-30T09:39+0500

2023-05-30T09:39+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

компания

египет

руководитель

политика

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя ведущей египетской инвестиционно-промышленной корпорации “Orascom Investment Holding” Нагиба Савириса, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны обсудили планы компании по реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане стоимостью свыше $1,2 млрд в рамках совместной “дорожной карты”.Также речь шла о перспективных проектах производства продовольственных товаров, геологоразведки и освоения месторождений металлов, создания и управления современными гостиничными комплексами, строительства солнечных и ветроэлектростанций. Ранее Sputnik сообщал о том, что Египет помогает республике в лечении опасного заболевания.

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