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https://uz.sputniknews.ru/20230530/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-glava-yegipet-kompaniya-obsujdeniye-investproyekty-35486360.html
Мирзиёев встретился с главой ведущей египетской компании
Мирзиёев встретился с главой ведущей египетской компании
Стороны обсудили реализацию в Узбекистане крупных инвестпроектов стоимостью свыше $1,2 млрд в рамках совместной "дорожной карты".
2023-05-30T09:39+0500
2023-05-30T09:39+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
компания
египет
руководитель
политика
экономика
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя ведущей египетской инвестиционно-промышленной корпорации “Orascom Investment Holding” Нагиба Савириса, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны обсудили планы компании по реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане стоимостью свыше $1,2 млрд в рамках совместной “дорожной карты”.Также речь шла о перспективных проектах производства продовольственных товаров, геологоразведки и освоения месторождений металлов, создания и управления современными гостиничными комплексами, строительства солнечных и ветроэлектростанций. Ранее Sputnik сообщал о том, что Египет помогает республике в лечении опасного заболевания.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча компания египет руководитель политика экономика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча компания египет руководитель политика экономика

Мирзиёев встретился с главой ведущей египетской компании

09:39 30.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял главу ведущей египетской компании
Президент Узбекистана принял главу ведущей египетской компании - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обсудили реализацию в Узбекистане крупных инвестпроектов стоимостью свыше $1,2 млрд в рамках совместной "дорожной карты".
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя ведущей египетской инвестиционно-промышленной корпорации “Orascom Investment Holding” Нагиба Савириса, сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили планы компании по реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане стоимостью свыше $1,2 млрд в рамках совместной “дорожной карты”.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредседатель египетской компании "Orascom Investment Holding" Нагиб Савирис.
Председатель египетской компании Orascom Investment Holding Нагиб Савирис. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
Председатель египетской компании "Orascom Investment Holding" Нагиб Савирис.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также речь шла о перспективных проектах производства продовольственных товаров, геологоразведки и освоения месторождений металлов, создания и управления современными гостиничными комплексами, строительства солнечных и ветроэлектростанций.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Египет помогает республике в лечении опасного заболевания.
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