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Система "Солнцепек" поразила два опорных пункта ВСУ
Система "Солнцепек" поразила два опорных пункта ВСУ
В районе Великой Новоселки уничтожили склад боеприпасов и поразили два опорных пункта
2023-05-30T10:06+0500
2023-05-30T10:06+0500
2023-05-30T10:47+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, сообщает РИА Новости. По словам Чехова, также на Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли две попытки противника провести разведку боем. Артиллерия нанесла упреждающие удары по скоплениям боевиков в районах Времьевки и Великой Новоселки, уничтожив две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живую силу.На Запорожском направлении, по его словам, расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожили два беспилотника "Валькирия" и два — "Лелека".
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россия всу система солнцепек боеприпасы опорный пункт южнодонецкое направление великая новоселка запорожское направление
россия всу система солнцепек боеприпасы опорный пункт южнодонецкое направление великая новоселка запорожское направление
Система "Солнцепек" поразила два опорных пункта ВСУ
10:06 30.05.2023 (обновлено: 10:47 30.05.2023)
В районе Великой Новоселки уничтожили склад боеприпасов и поразили два опорных пункта.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, сообщает РИА Новости
.
"В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта. Расчетами зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Фурия" и по одному — "Валькирия" и "Лелека", — говорится в сообщении.
По словам Чехова, также на Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли две попытки противника провести разведку боем. Артиллерия нанесла упреждающие удары по скоплениям боевиков в районах Времьевки и Великой Новоселки, уничтожив две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живую силу.
На Запорожском направлении, по его словам, расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожили два беспилотника "Валькирия" и два — "Лелека".