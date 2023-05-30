https://uz.sputniknews.ru/20230530/solntsepek-opornyy-punkt-vsu-yujnodonetskoye-napravleniye-35487492.html

Система "Солнцепек" поразила два опорных пункта ВСУ

Система "Солнцепек" поразила два опорных пункта ВСУ

В районе Великой Новоселки уничтожили склад боеприпасов и поразили два опорных пункта

2023-05-30T10:06+0500

2023-05-30T10:06+0500

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россия

спецоперация

запорожская область

всу

район

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, сообщает РИА Новости. По словам Чехова, также на Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли две попытки противника провести разведку боем. Артиллерия нанесла упреждающие удары по скоплениям боевиков в районах Времьевки и Великой Новоселки, уничтожив две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живую силу.На Запорожском направлении, по его словам, расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожили два беспилотника "Валькирия" и два — "Лелека".

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