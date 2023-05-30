https://uz.sputniknews.ru/20230530/tanzila-narbaeva-tekstil-eksport-forum-35494223.html
Нарбаева: экспорт текстиля в 2022 году превысил $3,2 млрд
Нарбаева: экспорт текстиля в 2022 году превысил $3,2 млрд
Узбекистан расширяет географию и объем экспорта текстиля
2023-05-30T11:56+0500
2023-05-30T11:56+0500
2023-05-30T12:52+0500
экономика
экспорт
узбекистан
текстиль
танзила нарбаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25698639_0:122:2338:1437_1920x0_80_0_0_048f222eef6eb85ab9bce5710e253fd7.png
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В 2022 году Узбекистан экспортировал текстиль на $3,2 млрд, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на Ташкентском текстильном форуме. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Глава Сената отметила, что сегодня в результате стремительного развития текстильной отрасли республика из экспортера хлопка превратилась в импортера.Также Нарбаева добавила, что на сегодняшний день Узбекистан экспортирует свою продукцию в более 70 стран.Напомним, по итогам прошлого года объем экспорта узбекского текстиля составил $3,2 млрд и вырос на 14,5%.При этом лидером по импорту текстиля из Узбекистана за второе полугодие 2022 года стала Россия — $454,6 млн, далее идут Турция и Китай — $278,6 млн и $193,7 млн соответственно.Узбекистан входит в пятерку ключевых стран-поставщиков текстиля для России наряду с Китаем, Турцией, Азербайджаном и Южной Кореей. В России работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний.На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний. Кроме этого, Узбекистан также планирует создать десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25698639_351:25:2193:1406_1920x0_80_0_0_47e55b193b01e1d778b4e6025b64745d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
экономика экспорт узбекистан текстиль танзила нарбаева объем экспорта текстильная продукция узбекистана
экономика экспорт узбекистан текстиль танзила нарбаева объем экспорта текстильная продукция узбекистана
Нарбаева: экспорт текстиля в 2022 году превысил $3,2 млрд
11:56 30.05.2023 (обновлено: 12:52 30.05.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Узбекистан расширяет географию и объем экспорта текстильной продукции. На данный момент республика поставляет текстиль в более 70 стран мира.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В 2022 году Узбекистан экспортировал текстиль на $3,2 млрд, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на Ташкентском текстильном форуме. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Глава Сената отметила, что сегодня в результате стремительного развития текстильной отрасли республика из экспортера хлопка превратилась в импортера.
"Расширяется география и объем экспорта продукции, выпускаемой под брендом Узбекистана. Сегодня доля текстильной промышленности в ВВП республики по итогам 2022 года превысила 9%. Более чем 150 предприятиями переработано более 1 млн тонн хлопкового волокна”, — рассказала она.
Также Нарбаева добавила, что на сегодняшний день Узбекистан экспортирует свою продукцию в более 70 стран.
Напомним, по итогам прошлого года объем экспорта узбекского текстиля составил $3,2 млрд и вырос на 14,5%.
При этом лидером по импорту текстиля из Узбекистана за второе полугодие 2022 года стала Россия — $454,6 млн, далее идут Турция и Китай — $278,6 млн и $193,7 млн соответственно.
Узбекистан входит в пятерку ключевых стран-поставщиков текстиля для России наряду с Китаем, Турцией, Азербайджаном и Южной Кореей. В России работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний.
На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний. Кроме этого, Узбекистан также планирует создать десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции.