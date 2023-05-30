https://uz.sputniknews.ru/20230530/tanzila-narbaeva-tekstil-eksport-forum-35494223.html

Нарбаева: экспорт текстиля в 2022 году превысил $3,2 млрд

Нарбаева: экспорт текстиля в 2022 году превысил $3,2 млрд

Узбекистан расширяет географию и объем экспорта текстиля

2023-05-30T11:56+0500

2023-05-30T11:56+0500

2023-05-30T12:52+0500

экономика

экспорт

узбекистан

текстиль

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В 2022 году Узбекистан экспортировал текстиль на $3,2 млрд, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на Ташкентском текстильном форуме. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Глава Сената отметила, что сегодня в результате стремительного развития текстильной отрасли республика из экспортера хлопка превратилась в импортера.Также Нарбаева добавила, что на сегодняшний день Узбекистан экспортирует свою продукцию в более 70 стран.Напомним, по итогам прошлого года объем экспорта узбекского текстиля составил $3,2 млрд и вырос на 14,5%.При этом лидером по импорту текстиля из Узбекистана за второе полугодие 2022 года стала Россия — $454,6 млн, далее идут Турция и Китай — $278,6 млн и $193,7 млн соответственно.Узбекистан входит в пятерку ключевых стран-поставщиков текстиля для России наряду с Китаем, Турцией, Азербайджаном и Южной Кореей. В России работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний.На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний. Кроме этого, Узбекистан также планирует создать десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции.

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экономика экспорт узбекистан текстиль танзила нарбаева объем экспорта текстильная продукция узбекистана