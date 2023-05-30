https://uz.sputniknews.ru/20230530/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-35491216.html

В каком районе Ташкента отключили электричество

В каком районе Ташкента отключили электричество

Электричества не будет до вечера 30 мая.

2023-05-30T11:15+0500

2023-05-30T11:15+0500

2023-05-30T11:15+0500

общество

ташкент

электричество

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Часть жителей Бектемирского района осталась без электричества, передает пресс-служба АО "Региональные электрические сети".Электроэнергии не будет до 17:00 из-за проведения профилактических работ. Ограничение затронуло махаллю "Йик-Ота" и улицы Фазилат, Мубарак и Зартупрок.Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.

https://uz.sputniknews.ru/20230530/tashkent-ulitsa-katartal-prodleniye-srok-zamena-trub-35490432.html

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