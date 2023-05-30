https://uz.sputniknews.ru/20230530/tsa-es-sammit-kyrgyzstan-prichina-35500398.html
Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем
Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем
В Чолпон-Ате пройдет саммит "ЦА-ЕС"
2023-05-30T13:34+0500
2023-05-30T13:34+0500
2023-05-30T13:56+0500
политика
центральная азия
ес
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Чолпон-Ате 2 июня пройдет второй саммит "Европейский союз — Центральная Азия", передает Sputnik Кыргызстан. На встрече стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с главами делегаций.
https://uz.sputniknews.ru/20230519/mirziyoev-sammit-tsentralnaya-aziya-kitay-initsiativy-35101649.html
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политика ца центральная азия узбекистан кыргызстан ес европейский союз садыр жапаров чолпон ата саммит
политика ца центральная азия узбекистан кыргызстан ес европейский союз садыр жапаров чолпон ата саммит
Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем
13:34 30.05.2023 (обновлено: 13:56 30.05.2023)
В Чолпон-Ате пройдет саммит стран Центральной Азии и Европейского союза.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
В Чолпон-Ате 2 июня пройдет второй саммит "Европейский союз — Центральная Азия", передает
Sputnik Кыргызстан.
"В саммите примут участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель", — рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев.
На встрече стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с главами делегаций.