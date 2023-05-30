https://uz.sputniknews.ru/20230530/tsa-es-sammit-kyrgyzstan-prichina-35500398.html

Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем

Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем

В Чолпон-Ате пройдет саммит "ЦА-ЕС"

2023-05-30T13:34+0500

2023-05-30T13:34+0500

2023-05-30T13:56+0500

политика

центральная азия

ес

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Чолпон-Ате 2 июня пройдет второй саммит "Европейский союз — Центральная Азия", передает Sputnik Кыргызстан. На встрече стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с главами делегаций.

https://uz.sputniknews.ru/20230519/mirziyoev-sammit-tsentralnaya-aziya-kitay-initsiativy-35101649.html

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