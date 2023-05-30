Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230530/tsa-es-sammit-kyrgyzstan-prichina-35500398.html
Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем
Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем
В Чолпон-Ате пройдет саммит "ЦА-ЕС"
2023-05-30T13:34+0500
2023-05-30T13:56+0500
политика
центральная азия
ес
кыргызстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35500769_166:10:3451:1858_1920x0_80_0_0_a08fd52cf5990a0d9878e257fbcab5d0.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Чолпон-Ате 2 июня пройдет второй саммит "Европейский союз — Центральная Азия", передает Sputnik Кыргызстан. На встрече стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с главами делегаций.
https://uz.sputniknews.ru/20230519/mirziyoev-sammit-tsentralnaya-aziya-kitay-initsiativy-35101649.html
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35500769_1066:355:2512:1439_1920x0_80_0_0_f5cdf767303800873a906fc9bac22817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика ца центральная азия узбекистан кыргызстан ес европейский союз садыр жапаров чолпон ата саммит
политика ца центральная азия узбекистан кыргызстан ес европейский союз садыр жапаров чолпон ата саммит

Лидеры ЦА и ЕС соберутся в Кыргызстане – зачем

13:34 30.05.2023 (обновлено: 13:56 30.05.2023)
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. Архивное фото
Заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Александр Астафьев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В Чолпон-Ате пройдет саммит стран Центральной Азии и Европейского союза.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Чолпон-Ате 2 июня пройдет второй саммит "Европейский союз — Центральная Азия", передает Sputnik Кыргызстан.

"В саммите примут участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель", — рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев.

На встрече стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с главами делегаций.
Президент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Как Мирзиёев предложил развивать сотрудничество ЦА и КНР — инициативы президента
19 мая, 11:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0