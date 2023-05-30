https://uz.sputniknews.ru/20230530/uzbekistan-razrabotka-dengi-zaschita-shelkovoye-volokno-ispolzovaniye-35500609.html
В Узбекистане изобрели уникальный способ производства бумаги — где ее будут использовать
В Узбекистане изобрели уникальный способ производства бумаги — где ее будут использовать
В республике разработали новую технологию производства бумаги с добавлением натурального шелка. Ее используют при производстве банкнот и других документов.
2023-05-30T13:54+0500
2023-05-30T13:54+0500
2023-05-30T14:11+0500
узбекистан
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деньги
патент
банкнота
ценные бумаги
производство
технологии
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общество
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. О создании в Узбекистане новой технологии производства бумаги, сообщила пресс-служба Центрального банка.Это совместная разработка специалистов Государственного унитарного предприятия “Давлат белгиси”, объединения “Узбекипаксаноат” и Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Патент на изобретение выдало Министерство юстиции.В процессе изготовления к бумажной массе добавляют натуральные шелковые волокна, а затем пропитывают ее флуоресцентным раствором. При освещении ультрафиолетовыми лучами протеин шелка приобретает интенсивный темный цвет, тем самым защищая бумагу от подделок. Кроме того, использование волокон натурального шелка одинаковой толщины увеличивает ее прочность в несколько раз.Напомним, что в республике активно развивают шелководство. Так, с марта 2023 года по январь 2026 года выделят дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с марта упростили правила экспорта шелка-сырца. Ранее Sputnik писал о том, что тутовые плантации появятся в Намангане, при этом используют вьетнамский опыт.
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узбекистан разработка деньги патент банкнота ценные бумаги производство технологии центральный банк республики узбекистан общество
узбекистан разработка деньги патент банкнота ценные бумаги производство технологии центральный банк республики узбекистан общество
В Узбекистане изобрели уникальный способ производства бумаги — где ее будут использовать
13:54 30.05.2023 (обновлено: 14:11 30.05.2023)
В республике разработали новую технологию производства бумаги с добавлением натурального шелка. Ее используют при производстве банкнот и других документов.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
О создании в Узбекистане новой технологии производства бумаги, сообщила пресс-служба Центрального банка.
“Технология изготовления бумаги с добавлением натуральных шелковых волокон, обладающая повышенными защитными свойствами для банкнот, ценных бумаг и других документов впервые в мире разработана в Узбекистане”, — говорится в сообщении.
Это совместная разработка специалистов Государственного унитарного предприятия “Давлат белгиси”, объединения “Узбекипаксаноат” и Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Патент на изобретение выдало Министерство юстиции.
В процессе изготовления к бумажной массе добавляют натуральные шелковые волокна, а затем пропитывают ее флуоресцентным раствором. При освещении ультрафиолетовыми лучами протеин шелка приобретает интенсивный темный цвет, тем самым защищая бумагу от подделок. Кроме того, использование волокон натурального шелка одинаковой толщины увеличивает ее прочность в несколько раз.
Напомним, что в республике активно развивают шелководство. Так, с марта 2023 года по январь 2026 года выделят дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с марта упростили правила экспорта шелка-сырца. Ранее Sputnik
писал о том, что тутовые плантации появятся в Намангане, при этом используют вьетнамский опыт.