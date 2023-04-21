https://uz.sputniknews.ru/20230421/tutovye-plantatsii-poyavyatsya-v-namangane--34163141.html

Тутовые плантации появятся в Намангане

Тутовые плантации появятся в Намангане

Власти приняли решение перенять опыт у вьетнамских коллег.

2023-04-21T17:28+0500

2023-04-21T17:28+0500

2023-04-21T17:28+0500

общество

шелк

производство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области создадут тутовые плантации на территории 650 гектаров, передает УзА.При этом власти, основываясь на опыте вьетнамских коллег, выделят населению по 1-2 гектара земли между рядами деревьев. Там фермеры смогут выращивать сельхозкультуры.В республике активно развивают шелководство. Так, с марта этого года по январь 2026 года выделят дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с марта упростили правила экспорта шелка-сырца.Ранее в Навоийской области начали реализацию проекта по выращиванию лавандовых плантаций. Читайте также:

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