https://uz.sputniknews.ru/20230421/tutovye-plantatsii-poyavyatsya-v-namangane--34163141.html
Тутовые плантации появятся в Намангане
Тутовые плантации появятся в Намангане
Власти приняли решение перенять опыт у вьетнамских коллег.
2023-04-21T17:28+0500
2023-04-21T17:28+0500
2023-04-21T17:28+0500
общество
шелк
производство
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34162970_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_c519614785df6cbc19fe242f13fb09dc.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области создадут тутовые плантации на территории 650 гектаров, передает УзА.При этом власти, основываясь на опыте вьетнамских коллег, выделят населению по 1-2 гектара земли между рядами деревьев. Там фермеры смогут выращивать сельхозкультуры.В республике активно развивают шелководство. Так, с марта этого года по январь 2026 года выделят дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с марта упростили правила экспорта шелка-сырца.Ранее в Навоийской области начали реализацию проекта по выращиванию лавандовых плантаций. Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34162970_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_4a8dad1337d83586eedff3b2d1be6081.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тутовые плантации появятся в намангане шелководство в узбекистане тутовые деревья в намангане как выращивают тутовник наманган узбекистан новости новость производство шелка в узбекистане
тутовые плантации появятся в намангане шелководство в узбекистане тутовые деревья в намангане как выращивают тутовник наманган узбекистан новости новость производство шелка в узбекистане
Тутовые плантации появятся в Намангане
Узбекские власти приняли решение перенять опыт по выращиванию тутовых деревьев у вьетнамских коллег.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области создадут тутовые плантации на территории 650 гектаров, передает УзА.
При этом власти, основываясь на опыте вьетнамских коллег, выделят населению по 1-2 гектара земли между рядами деревьев. Там фермеры смогут выращивать сельхозкультуры.
В республике активно развивают шелководство. Так, с марта этого года по январь 2026 года выделят дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с марта упростили правила экспорта шелка-сырца.
Ранее в Навоийской области начали
реализацию проекта по выращиванию лавандовых плантаций.