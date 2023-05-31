https://uz.sputniknews.ru/20230531/bali-grajdanye-uzbekistan-rossiya-politsiya-arest-podozreniye-narkotorgovlya-35532846.html

На Бали арестовали несколько узбекистанцев по подозрению в наркоторговле

На Бали арестовали несколько узбекистанцев по подозрению в наркоторговле

Полиция Бали раскрыла сеть международных наркоторговцев, куда входили граждане РУз.

2023-05-31T10:41+0500

2023-05-31T10:41+0500

2023-05-31T10:41+0500

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наркотики

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Полиция индонезийского острова Бали заявила, что раскрыла сеть международных наркоторговцев, под стражу взяты несколько граждан Узбекистана и России, сообщает РИА Новости.Индонезийский портал Kompas приводит имена двух узбекистанцев из общего числа арестованных — Азамата Бабаниязова и Магомеда Хамидова. Сообщают, что взяты под стражу также два россиянина — Денис Комаров и Денис Романов.Позже сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана Хамидова на вилле в районе Керобокан округа Бадунг. Офицеры изъяли у задержанного марихуану, гашиш и кокаин.По данным Kompas, есть подозрения, что Хамидов получал наркотики от Комарова. На допросе ни Комаров, ни Романов не признались в продаже товара другим подозреваемым. Следствие продолжается.Ранее Sputnik писал о том, что опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии.

бали

узбекистан

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