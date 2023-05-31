https://uz.sputniknews.ru/20230531/bali-grajdanye-uzbekistan-rossiya-politsiya-arest-podozreniye-narkotorgovlya-35532846.html
На Бали арестовали несколько узбекистанцев по подозрению в наркоторговле
На Бали арестовали несколько узбекистанцев по подозрению в наркоторговле
Полиция Бали раскрыла сеть международных наркоторговцев, куда входили граждане РУз.
2023-05-31T10:41+0500
2023-05-31T10:41+0500
2023-05-31T10:41+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Полиция индонезийского острова Бали заявила, что раскрыла сеть международных наркоторговцев, под стражу взяты несколько граждан Узбекистана и России, сообщает РИА Новости.Индонезийский портал Kompas приводит имена двух узбекистанцев из общего числа арестованных — Азамата Бабаниязова и Магомеда Хамидова. Сообщают, что взяты под стражу также два россиянина — Денис Комаров и Денис Романов.Позже сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана Хамидова на вилле в районе Керобокан округа Бадунг. Офицеры изъяли у задержанного марихуану, гашиш и кокаин.По данным Kompas, есть подозрения, что Хамидов получал наркотики от Комарова. На допросе ни Комаров, ни Романов не признались в продаже товара другим подозреваемым. Следствие продолжается.Ранее Sputnik писал о том, что опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии.
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бали полиция наркотики арест узбекистан россия в мире индонезия
бали полиция наркотики арест узбекистан россия в мире индонезия
На Бали арестовали несколько узбекистанцев по подозрению в наркоторговле
Полиция Бали раскрыла сеть международных наркоторговцев, куда входили граждане РУз.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Полиция индонезийского острова Бали заявила, что раскрыла сеть международных наркоторговцев, под стражу взяты несколько граждан Узбекистана и России, сообщает РИА Новости.
Индонезийский портал Kompas приводит имена двух узбекистанцев из общего числа арестованных — Азамата Бабаниязова и Магомеда Хамидова. Сообщают, что взяты под стражу также два россиянина — Денис Комаров и Денис Романов.
"Офицеры полиции конфисковали улики в виде 1 678 граммов марихуаны, 67 граммов гашиша и трех пистолетов для страйкбола... Азамат Бабаниязов признался, что получал указания от Романова Дениса и поставлял наркотики заказывавшим их иностранцам", — пишет портал.
Позже сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана Хамидова на вилле в районе Керобокан округа Бадунг. Офицеры изъяли у задержанного марихуану, гашиш и кокаин.
По данным Kompas, есть подозрения, что Хамидов получал наркотики от Комарова. На допросе ни Комаров, ни Романов не признались в продаже товара другим подозреваемым. Следствие продолжается.
Ранее Sputnik
писал о том, что опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии.