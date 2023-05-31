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https://uz.sputniknews.ru/20230531/chereshnya-norma-den-polza-vred-diyetolog-rekomendatsii-35504605.html
Сколько черешни можно съедать каждый день без вреда для фигуры
Сколько черешни можно съедать каждый день без вреда для фигуры
Врач-диетолог рассказала, чем полезна черешня, какое количество ягод не отразится на фигуре и как правильно хранить лакомство.
2023-05-31T07:00+0500
2023-05-31T07:00+0500
это интересно
зож
здоровье
питание
правильное питание
витамины
черешня
мнение эксперта
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В Узбекистане сезон черешни в самом разгаре. Сколько плодов в день можно есть без вреда для фигуры и как правильно хранить это лакомство, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.При этом она добавила, что некоторые люди склонны к перееданию черешни.Также она рассказала, где и как долго можно хранить черешню.Она добавила, что такой черешней вряд ли можно отравиться, а вот ее вкусовые свойства изменятся, в ней будет меньше витаминов.Ранее Sputnik сообщил о том, что вкусом и ароматом узбекской черешни наслаждаются малайзийцы.
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зож здоровье питание правильное питание витамины черешня мнение эксперта врач диетолог фигура похудание диета плюсы минусы чем полезна витамины микроэлементы
зож здоровье питание правильное питание витамины черешня мнение эксперта врач диетолог фигура похудание диета плюсы минусы чем полезна витамины микроэлементы

Сколько черешни можно съедать каждый день без вреда для фигуры

07:00 31.05.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота гипермаркета "Ашан".
Работа гипермаркета Ашан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Врач-диетолог рассказала, чем полезна черешня, какое количество ягод не отразится на фигуре и как правильно хранить лакомство.
В Узбекистане сезон черешни в самом разгаре. Сколько плодов в день можно есть без вреда для фигуры и как правильно хранить это лакомство, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

"Черешня полезна, она содержит витамин С, витамины группы B, калий, пищевые волокна. Средняя норма для взрослого человека в течение дня — 200-300 граммов", — объяснила специалист.

© © Depositphotos.com / sergpavlЧерешня
Черешня - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
Черешня
© © Depositphotos.com / sergpavl
При этом она добавила, что некоторые люди склонны к перееданию черешни.

"Любовь к черешне, употребление ее в чрезмерном количестве может быть связано с тем, что это сезонный продукт, доступный в течение короткого времени. Поэтому у человека просыпается желание съесть ее больше, чем нужно. Переедание черешни, как и других сладких фруктов, может приводить к набору веса. Кроме того, возможно временное изменение стула, дискомфорт в органах пищеварительной системы, вздутие живота. В моменте можно использовать спазмолитики, чтобы снизить интенсивность болевых ощущений", — советует Круглова.

Также она рассказала, где и как долго можно хранить черешню.

"Хранить ее можно в холодильнике, в отделе для овощей и фруктов. Но надо помнить, что это — не гарантия длительного хранения, за несколько дней черешню лучше съесть. Признак порчи продукта – изменение цвета. Если плоды приобретают коричневатый оттенок, становятся менее упругими, более мягкими, можно говорить о том, что они начинают портиться”, — отметила диетолог.

Она добавила, что такой черешней вряд ли можно отравиться, а вот ее вкусовые свойства изменятся, в ней будет меньше витаминов.
Ранее Sputnik сообщил о том, что вкусом и ароматом узбекской черешни наслаждаются малайзийцы.
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