Сколько черешни можно съедать каждый день без вреда для фигуры
"Черешня полезна, она содержит витамин С, витамины группы B, калий, пищевые волокна. Средняя норма для взрослого человека в течение дня — 200-300 граммов", — объяснила специалист.
"Любовь к черешне, употребление ее в чрезмерном количестве может быть связано с тем, что это сезонный продукт, доступный в течение короткого времени. Поэтому у человека просыпается желание съесть ее больше, чем нужно. Переедание черешни, как и других сладких фруктов, может приводить к набору веса. Кроме того, возможно временное изменение стула, дискомфорт в органах пищеварительной системы, вздутие живота. В моменте можно использовать спазмолитики, чтобы снизить интенсивность болевых ощущений", — советует Круглова.
"Хранить ее можно в холодильнике, в отделе для овощей и фруктов. Но надо помнить, что это — не гарантия длительного хранения, за несколько дней черешню лучше съесть. Признак порчи продукта – изменение цвета. Если плоды приобретают коричневатый оттенок, становятся менее упругими, более мягкими, можно говорить о том, что они начинают портиться”, — отметила диетолог.