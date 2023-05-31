https://uz.sputniknews.ru/20230531/chereshnya-norma-den-polza-vred-diyetolog-rekomendatsii-35504605.html

Сколько черешни можно съедать каждый день без вреда для фигуры

Сколько черешни можно съедать каждый день без вреда для фигуры

Врач-диетолог рассказала, чем полезна черешня, какое количество ягод не отразится на фигуре и как правильно хранить лакомство.

2023-05-31T07:00+0500

2023-05-31T07:00+0500

2023-05-31T07:00+0500

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черешня

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В Узбекистане сезон черешни в самом разгаре. Сколько плодов в день можно есть без вреда для фигуры и как правильно хранить это лакомство, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.При этом она добавила, что некоторые люди склонны к перееданию черешни.Также она рассказала, где и как долго можно хранить черешню.Она добавила, что такой черешней вряд ли можно отравиться, а вот ее вкусовые свойства изменятся, в ней будет меньше витаминов.Ранее Sputnik сообщил о том, что вкусом и ароматом узбекской черешни наслаждаются малайзийцы.

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