https://uz.sputniknews.ru/20230531/chm-po-futbolu-u-20-startovyy-sostav-35520573.html
ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль
ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль
Молодежная сборная Узбекистана вышла в 1/8 финала турнира, проходящего в Аргентине. Матч против сорной Израиля начнется этой ночью в 02.00 по ташкентскому времени.
2023-05-31T00:54+0500
2023-05-31T00:54+0500
2023-05-31T00:57+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Молодежной сборной Узбекистана предстоит первый матч в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20. В 1/8 финала узбекские футболисты встретятся с соперниками из Израиля.Игра начнется 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Израиля выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль.Напомним, в групповом этапе чемпионата сборная Узбекистана завоевала 4 очка, столько же, сколько ее главные соперники – футболисты из Новой Зеландии. Узбекские футболисты обошли новозеландцев благодаря разнице в мячах и заняла второе место, уверенно выйдя в плей-офф турнира. При этом, сборная Новой Зеландии также прошла в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Новозеландцы чуть ранее встретились в 1/8 финала с командой из США и проиграли со счетом 0:4.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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чемпионат мира по футболу среди молодежных команд спорт футбол аргентина u-20 узбекистан израиль 1/8 финала плей-офф стартовый состав сборной молодежная сборная кто выйдет на поле
чемпионат мира по футболу среди молодежных команд спорт футбол аргентина u-20 узбекистан израиль 1/8 финала плей-офф стартовый состав сборной молодежная сборная кто выйдет на поле
ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль
00:54 31.05.2023 (обновлено: 00:57 31.05.2023)
Молодежная сборная Узбекистана вышла в 1/8 финала турнира, проходящего в Аргентине. Матч против сорной Израиля начнется этой ночью в 02.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Молодежной сборной Узбекистана предстоит первый матч в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20. В 1/8 финала узбекские футболисты встретятся с соперниками из Израиля.
Игра начнется 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.
В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Израиля выйдут:
Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.
Ранее мы сообщали
, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль.
Напомним, в групповом этапе чемпионата сборная Узбекистана завоевала 4 очка, столько же, сколько ее главные соперники – футболисты из Новой Зеландии. Узбекские футболисты обошли новозеландцев благодаря разнице в мячах и заняла второе место, уверенно выйдя в плей-офф турнира.
При этом, сборная Новой Зеландии также прошла в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Новозеландцы чуть ранее встретились в 1/8 финала с командой из США и проиграли со счетом 0:4.
Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.