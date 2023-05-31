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ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль
ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль
Молодежная сборная Узбекистана вышла в 1/8 финала турнира, проходящего в Аргентине. Матч против сорной Израиля начнется этой ночью в 02.00 по ташкентскому времени.
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Молодежной сборной Узбекистана предстоит первый матч в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20. В 1/8 финала узбекские футболисты встретятся с соперниками из Израиля.Игра начнется 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Израиля выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль.Напомним, в групповом этапе чемпионата сборная Узбекистана завоевала 4 очка, столько же, сколько ее главные соперники – футболисты из Новой Зеландии. Узбекские футболисты обошли новозеландцев благодаря разнице в мячах и заняла второе место, уверенно выйдя в плей-офф турнира. При этом, сборная Новой Зеландии также прошла в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Новозеландцы чуть ранее встретились в 1/8 финала с командой из США и проиграли со счетом 0:4.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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чемпионат мира по футболу среди молодежных команд спорт футбол аргентина u-20 узбекистан израиль 1/8 финала плей-офф стартовый состав сборной молодежная сборная кто выйдет на поле
чемпионат мира по футболу среди молодежных команд спорт футбол аргентина u-20 узбекистан израиль 1/8 финала плей-офф стартовый состав сборной молодежная сборная кто выйдет на поле

ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль

00:54 31.05.2023 (обновлено: 00:57 31.05.2023)
© Ассоциация футбола УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду Гватемалы на чемпионате мира U-20.
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду Гватемалы на чемпионате мира U-20. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Молодежная сборная Узбекистана вышла в 1/8 финала турнира, проходящего в Аргентине. Матч против сорной Израиля начнется этой ночью в 02.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Молодежной сборной Узбекистана предстоит первый матч в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20. В 1/8 финала узбекские футболисты встретятся с соперниками из Израиля.
Игра начнется 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.
В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Израиля выйдут:
Асрорбек Кенжаев,
Абдукодир Хусанов,
Сайдафзалхон Ахроров,
Джахонгир Урозов,
Абубакир Ашуров,
Диер Ортикбоев,
Зафармурод Aбдурахматов,
Бехруз Аскаров,
Шерзод Эсанов,
Аббосбек Файзуллаев,
Шахзод Нематжонов.
Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.
Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль.
Напомним, в групповом этапе чемпионата сборная Узбекистана завоевала 4 очка, столько же, сколько ее главные соперники – футболисты из Новой Зеландии. Узбекские футболисты обошли новозеландцев благодаря разнице в мячах и заняла второе место, уверенно выйдя в плей-офф турнира.
При этом, сборная Новой Зеландии также прошла в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Новозеландцы чуть ранее встретились в 1/8 финала с командой из США и проиграли со счетом 0:4.
Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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