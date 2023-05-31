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ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль

ЧМ по футболу U-20: кто выйдет на поле в матче Узбекистан – Израиль

Молодежная сборная Узбекистана вышла в 1/8 финала турнира, проходящего в Аргентине. Матч против сорной Израиля начнется этой ночью в 02.00 по ташкентскому времени.

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Молодежной сборной Узбекистана предстоит первый матч в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20. В 1/8 финала узбекские футболисты встретятся с соперниками из Израиля.Игра начнется 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Израиля выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль.Напомним, в групповом этапе чемпионата сборная Узбекистана завоевала 4 очка, столько же, сколько ее главные соперники – футболисты из Новой Зеландии. Узбекские футболисты обошли новозеландцев благодаря разнице в мячах и заняла второе место, уверенно выйдя в плей-офф турнира. При этом, сборная Новой Зеландии также прошла в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Новозеландцы чуть ранее встретились в 1/8 финала с командой из США и проиграли со счетом 0:4.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.

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