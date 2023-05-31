https://uz.sputniknews.ru/20230531/novyy-tashkent-uzbekistan-zemlya-territoriya-35559551.html
Новый Ташкент: сколько земель передадут из Ташобласти в город
Новый Ташкент: сколько земель передадут из Ташобласти в город
Город расположится между реками Чирчик и Карасу
2023-05-31T18:45+0500
2023-05-31T18:45+0500
2023-05-31T18:45+0500
общество
новый ташкент
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35557648_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ece5c9d6168081aa758d6723cc5c0389.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Для строительства Нового Ташкента в Ташкентской области выделят 19 729.4 га земли, передает Ташкентский областной кадастр.Земельные участки в состав города передадут из Уртачирчикского и Юкоричирчикского районов. В данный момент на этих территориях проживают 772 человека. Земля включает фермерские и сельскохозяйственных предприятия, тепличные угодья, жилые массивы и многое другое.Напомним, 18 марта глава республики Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство Нового Ташкента. Город расположится между реками Чирчик и Карасу. Он займет территорию в 20 тыс. гектаров и будет рассчитан на проживание 500 тыс. человек.
https://uz.sputniknews.ru/20230405/shavkat-mirzieev-oznakomilsya-koncepciey-proekta-novyy-tashkent-33522700.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35557648_60:50:1078:814_1920x0_80_0_0_d39d29e27790f06dd5021b2783238edb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество новый ташкент узбекистан земля кадастр
общество новый ташкент узбекистан земля кадастр
Новый Ташкент: сколько земель передадут из Ташобласти в город
Город расположится между реками Чирчик и Карасу и займет около 20 тыс. гектаров.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Для строительства Нового Ташкента в Ташкентской области выделят 19 729.4 га земли, передает
Ташкентский областной кадастр.
Земельные участки в состав города передадут из Уртачирчикского и Юкоричирчикского районов. В данный момент на этих территориях проживают 772 человека. Земля включает фермерские и сельскохозяйственных предприятия, тепличные угодья, жилые массивы и многое другое.
Напомним, 18 марта глава республики Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство Нового Ташкента. Город расположится между реками Чирчик и Карасу. Он займет территорию в 20 тыс. гектаров и будет рассчитан на проживание 500 тыс. человек.