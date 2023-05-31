https://uz.sputniknews.ru/20230531/novyy-tashkent-uzbekistan-zemlya-territoriya-35559551.html

Новый Ташкент: сколько земель передадут из Ташобласти в город

Новый Ташкент: сколько земель передадут из Ташобласти в город

Город расположится между реками Чирчик и Карасу

2023-05-31T18:45+0500

2023-05-31T18:45+0500

2023-05-31T18:45+0500

общество

новый ташкент

земля

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Для строительства Нового Ташкента в Ташкентской области выделят 19 729.4 га земли, передает Ташкентский областной кадастр.Земельные участки в состав города передадут из Уртачирчикского и Юкоричирчикского районов. В данный момент на этих территориях проживают 772 человека. Земля включает фермерские и сельскохозяйственных предприятия, тепличные угодья, жилые массивы и многое другое.Напомним, 18 марта глава республики Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство Нового Ташкента. Город расположится между реками Чирчик и Карасу. Он займет территорию в 20 тыс. гектаров и будет рассчитан на проживание 500 тыс. человек.

https://uz.sputniknews.ru/20230405/shavkat-mirzieev-oznakomilsya-koncepciey-proekta-novyy-tashkent-33522700.html

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