https://uz.sputniknews.ru/20230531/opasnost-peredozirovka-vitamin-vrach-rekomendatsiya-35470708.html

Чем опасна передозировка витамина С

Чем опасна передозировка витамина С

Токсиколог: избыток витамина С может вызвать камни в почках

2023-05-31T22:00+0500

2023-05-31T22:00+0500

2023-05-31T22:00+0500

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О последствиях передозировки витамина С рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, риск побочных эффектов от той же аскорбиновой кислоты крайне мал. Однако в некоторых случаях перебор с витамином С способен вызвать неприятные последствия.Токсиколог рассказал и о том, к чему может привести дефицит витамина С: у человека может развиться цинга — специфический вид авитаминоза. Для нее характерны проблемы с деснами, выпадение зубов и медленное заживление ран из-за нарушения выработки коллагена.Специалист напомнил, что рекомендованная суточная доза потребления витамина С — от 50 до 110 мг. Прием аскорбиновой кислоты в таком количестве позволит избежать неприятных последствий, связанных с дефицитом или избытком ее в организме.Ранее Sputnik писал о том, какой популярный миф о витаминах развеял врач.

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