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Чем опасна передозировка витамина С
Чем опасна передозировка витамина С
Токсиколог: избыток витамина С может вызвать камни в почках
2023-05-31T22:00+0500
2023-05-31T22:00+0500
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мнение эксперта
витамины
авитаминоз
здоровье
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О последствиях передозировки витамина С рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, риск побочных эффектов от той же аскорбиновой кислоты крайне мал. Однако в некоторых случаях перебор с витамином С способен вызвать неприятные последствия.Токсиколог рассказал и о том, к чему может привести дефицит витамина С: у человека может развиться цинга — специфический вид авитаминоза. Для нее характерны проблемы с деснами, выпадение зубов и медленное заживление ран из-за нарушения выработки коллагена.Специалист напомнил, что рекомендованная суточная доза потребления витамина С — от 50 до 110 мг. Прием аскорбиновой кислоты в таком количестве позволит избежать неприятных последствий, связанных с дефицитом или избытком ее в организме.Ранее Sputnik писал о том, какой популярный миф о витаминах развеял врач.
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зож мнение эксперта витамины авитаминоз здоровье
зож мнение эксперта витамины авитаминоз здоровье

Чем опасна передозировка витамина С

22:00 31.05.2023
© © Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© © Fotolia / Johanna Mühlbauer
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Токсиколог: избыток витамина С может вызвать камни в почках.
О последствиях передозировки витамина С рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, риск побочных эффектов от той же аскорбиновой кислоты крайне мал. Однако в некоторых случаях перебор с витамином С способен вызвать неприятные последствия.
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрофилактика гриппа
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"Верхним допустимым пределом по современным представлениям считается 2 000 мг (2 г) в сутки. Потребление выше этой отметки будет сопровождаться тошнотой и диареей. Кроме того, при длительном приеме возможно изменение рН мочи, что увеличивает риск формирования камней в почках, в основном у мужчин", — объяснил Водовозов.

Токсиколог рассказал и о том, к чему может привести дефицит витамина С: у человека может развиться цинга — специфический вид авитаминоза. Для нее характерны проблемы с деснами, выпадение зубов и медленное заживление ран из-за нарушения выработки коллагена.
Специалист напомнил, что рекомендованная суточная доза потребления витамина С — от 50 до 110 мг. Прием аскорбиновой кислоты в таком количестве позволит избежать неприятных последствий, связанных с дефицитом или избытком ее в организме.
Ранее Sputnik писал о том, какой популярный миф о витаминах развеял врач.
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