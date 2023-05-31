https://uz.sputniknews.ru/20230531/rossiyskaya-aviatsiya-udar-punkt-pervaya-brigady-spetsnaznacheniye-ukraina-35535926.html

Российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины

Российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины

Российские военные также сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии

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россия

украина

авиация

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российская авиация нанесла удар бомбами и ракетами по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский. Об этом сообщает РИА Новости.Также, по словам Зыбинского, на Купянском направлении артиллерия огнем из гаубиц "Акация" и "Мста-С" уничтожила в районе населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника. В районе населенных пунктов Лозавая и Западная она поразила гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.

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