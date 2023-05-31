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https://uz.sputniknews.ru/20230531/rossiyskaya-aviatsiya-udar-punkt-pervaya-brigady-spetsnaznacheniye-ukraina-35535926.html
Российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины
Российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины
Российские военные также сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии
2023-05-31T10:51+0500
2023-05-31T11:45+0500
россия
украина
авиация
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российская авиация нанесла удар бомбами и ракетами по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский. Об этом сообщает РИА Новости.Также, по словам Зыбинского, на Купянском направлении артиллерия огнем из гаубиц "Акация" и "Мста-С" уничтожила в районе населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника. В районе населенных пунктов Лозавая и Западная она поразила гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
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россия украина спецоперация авиация полковник сергей зыбинский группировка войск запад гаубица
россия украина спецоперация авиация полковник сергей зыбинский группировка войск запад гаубица

Российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины

10:51 31.05.2023 (обновлено: 11:45 31.05.2023)
© Sputnik / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Валентин Капустин
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Российские военные также сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российская авиация нанесла удар бомбами и ракетами по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский. Об этом сообщает РИА Новости.
"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — рассказал офицер.
Также, по словам Зыбинского, на Купянском направлении артиллерия огнем из гаубиц "Акация" и "Мста-С" уничтожила в районе населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника. В районе населенных пунктов Лозавая и Западная она поразила гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
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