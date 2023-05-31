https://uz.sputniknews.ru/20230531/sbornik-analiz-uzbekskaya-literatura-izdaniye-arabskiy-yazyk-35531968.html
Арабские эксперты исследовали произведения узбекских писателей — что выяснили
Арабские эксперты исследовали произведения узбекских писателей — что выяснили
Сборник научных статей на арабском языке посвятили произведениям, как классиков, так и современных узбекских писателей.
2023-05-31T10:32+0500
2023-05-31T10:32+0500
2023-05-31T11:22+0500
узбекистан
узбекская литература
культура
язык
научные исследования
саудовская аравия
общество
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Центр информации и арабо-российских исследований в Эр-Рияде издал научную брошюру “Чтение узбекской литературы на арабском языке”, сообщает ИА “Дунё”.Ее подготовили совместно с научным сотрудником кафедры иностранных языков Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы им. Алишера Навои Махмудом Сайдумаровым и арабским писателем и библиографом Халидом Ахмадом Юсуфом.В сборник вошли статьи писателей и литературоведов Саудовской Аравии, Египта, Судана, Туниса, Ливана, Палестины, Ирака и Иордании. Они проанализировали произведения Абдуллы Кадыри, Чулпана, Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара, Саида Ахмада, Носира Фазилова, Улмаса Умарбекова, Айдын Ходжиевой, Фархода Мусаджонова, Уткира Хашимова, Тахира Малика, Омона Мухтара, Тогай Мурада.Также статьи посвятили представителям современной узбекской литературы Хуршиду Дустмухаммаду, Нормуроду Норкабилову, Хайриддину Султанову, Саъдулле Сиёеву, Наргизе Гуломовой, Улугбеку Хамдаму.Cаудовский писатель Хайрия ас-Саккаф отметил, что “переводчик отобрал наиболее известные образцы узбекской литературы, отличающиеся друг от друга, и искусно перевел их на арабский язык”. В свою очередь египетский писатель и литературный критик Мунир Утайба подчеркнул, что "в этой книге можно найти многое об узбекской литературе".Данный сборник можно прочитать в электронном виде по ссылке https://t.co/kEeKBSDИнтерес для читателей и исследователей представляют не только произведения узбекских писателей, но и их биографии. Ранее Sputnik рассказал о жизни и творческом пути Гафура Гуляма.
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узбекистан узбекская литература язык культура научные исследования саудовская аравия общество
узбекистан узбекская литература язык культура научные исследования саудовская аравия общество
Арабские эксперты исследовали произведения узбекских писателей — что выяснили
10:32 31.05.2023 (обновлено: 11:22 31.05.2023)
Сборник научных статей на арабском языке посвятили произведениям как классиков, так и современных узбекских писателей.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Центр информации и арабо-российских исследований в Эр-Рияде издал научную брошюру “Чтение узбекской литературы на арабском языке”, сообщает ИА “Дунё”.
Ее подготовили совместно с научным сотрудником кафедры иностранных языков Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы им. Алишера Навои Махмудом Сайдумаровым и арабским писателем и библиографом Халидом Ахмадом Юсуфом.
В сборник вошли статьи писателей и литературоведов Саудовской Аравии, Египта, Судана, Туниса, Ливана, Палестины, Ирака и Иордании. Они проанализировали произведения Абдуллы Кадыри, Чулпана, Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара, Саида Ахмада, Носира Фазилова, Улмаса Умарбекова, Айдын Ходжиевой, Фархода Мусаджонова, Уткира Хашимова, Тахира Малика, Омона Мухтара, Тогай Мурада.
Также статьи посвятили представителям современной узбекской литературы Хуршиду Дустмухаммаду, Нормуроду Норкабилову, Хайриддину Султанову, Саъдулле Сиёеву, Наргизе Гуломовой, Улугбеку Хамдаму.
Cаудовский писатель Хайрия ас-Саккаф отметил, что “переводчик отобрал наиболее известные образцы узбекской литературы, отличающиеся друг от друга, и искусно перевел их на арабский язык”.
“Благодаря этой книге мы открыли для себя творческое развитие жанра рассказа в современной узбекской литературе”, — считает тунисский литературовед Мухсин Хания.
В свою очередь египетский писатель и литературный критик Мунир Утайба подчеркнул, что "в этой книге можно найти многое об узбекской литературе".
“Я прочитал ее дважды, потому что эта книга заслуживает того, чтобы ее прочитали не один раз”, — написал он в своем исследовании.
Данный сборник можно прочитать в электронном виде по ссылке https://t.co/kEeKBSD
Интерес для читателей и исследователей представляют не только произведения узбекских писателей, но и их биографии. Ранее Sputnik рассказал о жизни и творческом пути Гафура Гуляма.