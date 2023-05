https://uz.sputniknews.ru/20230531/shos-sammit-iyul-2023-indiya-onlayn-format-35554667.html

Когда и в каком формате пройдет первый саммит ШОС под председательством Индии

МИД Индии: 23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в онлайн-формате 4 июля.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Первый саммит ШОС под председательством Индии и 23-й по счету пройдет 4 июля 2023 года в онлайн-формате, сообщило министерство иностранных дел страны.Индия председательствует в ШОС с сентября 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного периода.Для участия в саммите пригласили все государства-члены ШОС: Узбекистан, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Беларусь и Монголия. По традиции организации в качестве гостя председательствующей стороны — Туркменистан.На саммите будут присутствовать и руководители двух органов ШОС – секретариата и Региональной антитеррористической структуры (РАТС).В числе приглашенных также представители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД). В Кремле прокомментировали участие в саммите ШОС Владимира Путина.Так официальный представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что Путин якобы будет участвовать в саммите ШОС в формате видеоконференции.Тема предстоящего саммита — Towards a SECURE SCO ("На пути к безопасному ШОС").При этом SECURE в данном случае является аббревиатурой первых букв таких слов и выражений, как: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди, говорится в пресс-релизе МИД.Напомним, что ШОС – международная структура, основанная в 2001 году. В ней участвуют Узбекистан, Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

