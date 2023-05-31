https://uz.sputniknews.ru/20230531/shos-sammit-iyul-2023-indiya-onlayn-format-35554667.html
Когда и в каком формате пройдет первый саммит ШОС под председательством Индии
Когда и в каком формате пройдет первый саммит ШОС под председательством Индии
МИД Индии: 23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в онлайн-формате 4 июля.
2023-05-31T16:38+0500
2023-05-31T16:38+0500
2023-05-31T16:38+0500
шос
саммит
индия
председательство
онлайн
страны
узбекистан
россия
китай
казахстан
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Первый саммит ШОС под председательством Индии и 23-й по счету пройдет 4 июля 2023 года в онлайн-формате, сообщило министерство иностранных дел страны.Индия председательствует в ШОС с сентября 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного периода.Для участия в саммите пригласили все государства-члены ШОС: Узбекистан, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Беларусь и Монголия. По традиции организации в качестве гостя председательствующей стороны — Туркменистан.На саммите будут присутствовать и руководители двух органов ШОС – секретариата и Региональной антитеррористической структуры (РАТС).В числе приглашенных также представители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД). В Кремле прокомментировали участие в саммите ШОС Владимира Путина.Так официальный представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что Путин якобы будет участвовать в саммите ШОС в формате видеоконференции.Тема предстоящего саммита — Towards a SECURE SCO ("На пути к безопасному ШОС").При этом SECURE в данном случае является аббревиатурой первых букв таких слов и выражений, как: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди, говорится в пресс-релизе МИД.Напомним, что ШОС – международная структура, основанная в 2001 году. В ней участвуют Узбекистан, Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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шос саммит индия председательство онлайн страны узбекистан россия китай казахстан кыргызстан таджикистан пакистан владимир путин дмитрий песков политика участие
шос саммит индия председательство онлайн страны узбекистан россия китай казахстан кыргызстан таджикистан пакистан владимир путин дмитрий песков политика участие
Когда и в каком формате пройдет первый саммит ШОС под председательством Индии
МИД Индии: 23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в онлайн-формате 4 июля.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Первый саммит ШОС под председательством Индии и 23-й по счету пройдет 4 июля 2023 года в онлайн-формате, сообщило министерство иностранных дел
страны.
Индия председательствует в ШОС с сентября 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного периода.
Для участия в саммите пригласили все государства-члены ШОС: Узбекистан, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Беларусь и Монголия. По традиции организации в качестве гостя председательствующей стороны — Туркменистан.
На саммите будут присутствовать и руководители двух органов ШОС – секретариата и Региональной антитеррористической структуры (РАТС).
В числе приглашенных также представители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД).
В Кремле прокомментировали участие в саммите ШОС Владимира Путина.
"Прорабатываются разные варианты участия президента России в работе этого важного формата. В любом случае, Россия будет представлена на должном уровне", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так официальный представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что Путин якобы будет участвовать в саммите ШОС в формате видеоконференции.
Тема предстоящего саммита — Towards a SECURE SCO ("На пути к безопасному ШОС").
При этом SECURE в данном случае является аббревиатурой первых букв таких слов и выражений, как: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди, говорится в пресс-релизе МИД.
"Председательство Индии в ШОС стало периодом активной деятельности и взаимовыгодного сотрудничества государств-членов. Индия провела в общей сложности 134 встречи и мероприятия, в том числе 14 встреч на уровне министров. Индия по-прежнему намерена играть позитивную и конструктивную роль в организации", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.
Напомним, что ШОС – международная структура, основанная в 2001 году. В ней участвуют Узбекистан, Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.