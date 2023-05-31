https://uz.sputniknews.ru/20230531/surxandarya-univermag-pojar-31-may-mchs-tusheniye-35536628.html

В Сурхандарьинском универмаге произошел крупный пожар

В Сурхандарьинском универмаге произошел крупный пожар

Серьезно пострадал второй этаж двухэтажного здания. Сотрудники УЧС ликвидировали пожар на 1-ом этаже и 200 кв. м площади. Пострадавших нет.

2023-05-31T11:53+0500

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узбекистан

сурхандарьинская область

пожар

магазин

мчс

ликвидация

тушение пожара

общество

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сегодня в 05.11 в махалле “Боботог” Шурчинского района Сурхандарьинской области возник пожар. Возгорание произошло на 2-ом этаже универмага на площади 85 кв. м, сообщает администрация области.Серьезно пострадал второй этаж двухэтажного здания. Пожарно-спасательные расчеты регионального Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место в 05.14, пожар локализовали в 05.19 и полностью потушили в 06.40.Спасателям регионального УЧС удалось спасти о огня 1-й этаж здания и 200 кв. м площади.На место также прибыли сотрудники экстренных служб и официальные лица. В огне никто не пострадал.В настоящее время устанавливают причины возгорания и размер материального ущерба.Ранее Sputnik сообщал о том, как сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта.

узбекистан

сурхандарьинская область

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