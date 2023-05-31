https://uz.sputniknews.ru/20230531/surxandarya-univermag-pojar-31-may-mchs-tusheniye-35536628.html
В Сурхандарьинском универмаге произошел крупный пожар
В Сурхандарьинском универмаге произошел крупный пожар
Серьезно пострадал второй этаж двухэтажного здания. Сотрудники УЧС ликвидировали пожар на 1-ом этаже и 200 кв. м площади. Пострадавших нет.
2023-05-31T11:53+0500
2023-05-31T11:53+0500
2023-05-31T12:07+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
пожар
магазин
мчс
ликвидация
тушение пожара
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/10/25370488_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_5b1cc30960efa11012ce28c9b5b52456.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сегодня в 05.11 в махалле “Боботог” Шурчинского района Сурхандарьинской области возник пожар. Возгорание произошло на 2-ом этаже универмага на площади 85 кв. м, сообщает администрация области.Серьезно пострадал второй этаж двухэтажного здания. Пожарно-спасательные расчеты регионального Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место в 05.14, пожар локализовали в 05.19 и полностью потушили в 06.40.Спасателям регионального УЧС удалось спасти о огня 1-й этаж здания и 200 кв. м площади.На место также прибыли сотрудники экстренных служб и официальные лица. В огне никто не пострадал.В настоящее время устанавливают причины возгорания и размер материального ущерба.Ранее Sputnik сообщал о том, как сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта.
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/10/25370488_66:0:679:460_1920x0_80_0_0_98b7186dd61b6cff1b7d2ddc8e25a2d4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сурхандарьинская область пожар магазин мчс ликвидация тушение пожара общество
узбекистан сурхандарьинская область пожар магазин мчс ликвидация тушение пожара общество
В Сурхандарьинском универмаге произошел крупный пожар
11:53 31.05.2023 (обновлено: 12:07 31.05.2023)
Серьезно пострадал второй этаж двухэтажного здания. Сотрудники регионального УЧС спасли от огня первый этаж и 200 кв. м площади. Пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Сегодня в 05.11 в махалле “Боботог” Шурчинского района Сурхандарьинской области возник пожар. Возгорание произошло на 2-ом этаже универмага на площади 85 кв. м, сообщает администрация области.
Серьезно пострадал второй этаж двухэтажного здания. Пожарно-спасательные расчеты регионального Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место в 05.14, пожар локализовали в 05.19 и полностью потушили в 06.40.
Спасателям регионального УЧС удалось спасти о огня 1-й этаж здания и 200 кв. м площади.
На место также прибыли сотрудники экстренных служб и официальные лица. В огне никто не пострадал.
В настоящее время устанавливают причины возгорания и размер материального ущерба.
Ранее Sputnik
сообщал о том, как сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта.