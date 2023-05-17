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https://uz.sputniknews.ru/20230517/fergana-mchs-chelovek-spaseniye-grunt-zaval-transheya-34995785.html
Сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта
Сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта
Грунт сошел во время рытья траншеи в Язъяванском районе Ферганской области. Пострадавший — сотрудник субподрядной организации, нарушивший технику безопасности.
2023-05-17T09:36+0500
2023-05-17T10:00+0500
узбекистан
мчс
спасение
человек
траншея
происшествие
общество
спасатели
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Накануне в дежурную часть регионального управления МЧС Ферганской области поступило сообщение о том, что в Язъяванском районе в махалле “Юкори сойбуйи” на человека сошел грунт, сообщает пресс-служба МЧС.На место происшествия оперативно прибыли спасательные расчеты УЧС Ферганской области.Спасатели с помощью свидетелей происшествия извлекли человека из-под завала. Пострадавший — сотрудник субподрядной организации, который нарушил технику безопасности во время рытья траншеи. Он получил телесные повреждения, но, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.Ранее мы рассказывали о том, как наградили военнослужащих Узбекистана, которые участвовали в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения в Турции.
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узбекистан ферганская область мчс спасение человек траншея происшествие общество спасатели
узбекистан ферганская область мчс спасение человек траншея происшествие общество спасатели

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта

09:36 17.05.2023 (обновлено: 10:00 17.05.2023)
© МЧС Сотрудники МЧС спасли человека, на которого сошёл грунт
Сотрудники МЧС спасли человека, на которого сошёл грунт - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2023
© МЧС
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Грунт сошел во время рытья траншеи в Язъяванском районе Ферганской области. Пострадавший — сотрудник субподрядной организации, нарушивший технику безопасности.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Накануне в дежурную часть регионального управления МЧС Ферганской области поступило сообщение о том, что в Язъяванском районе в махалле “Юкори сойбуйи” на человека сошел грунт, сообщает пресс-служба МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные расчеты УЧС Ферганской области.
Спасатели с помощью свидетелей происшествия извлекли человека из-под завала. Пострадавший — сотрудник субподрядной организации, который нарушил технику безопасности во время рытья траншеи. Он получил телесные повреждения, но, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.
Ранее мы рассказывали о том, как наградили военнослужащих Узбекистана, которые участвовали в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения в Турции.
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