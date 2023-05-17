https://uz.sputniknews.ru/20230517/fergana-mchs-chelovek-spaseniye-grunt-zaval-transheya-34995785.html

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли человека из-под завала грунта

Грунт сошел во время рытья траншеи в Язъяванском районе Ферганской области. Пострадавший — сотрудник субподрядной организации, нарушивший технику безопасности.

2023-05-17T09:36+0500

2023-05-17T09:36+0500

2023-05-17T10:00+0500

узбекистан

мчс

спасение

человек

траншея

происшествие

общество

спасатели

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Накануне в дежурную часть регионального управления МЧС Ферганской области поступило сообщение о том, что в Язъяванском районе в махалле “Юкори сойбуйи” на человека сошел грунт, сообщает пресс-служба МЧС.На место происшествия оперативно прибыли спасательные расчеты УЧС Ферганской области.Спасатели с помощью свидетелей происшествия извлекли человека из-под завала. Пострадавший — сотрудник субподрядной организации, который нарушил технику безопасности во время рытья траншеи. Он получил телесные повреждения, но, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.Ранее мы рассказывали о том, как наградили военнослужащих Узбекистана, которые участвовали в спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения в Турции.

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