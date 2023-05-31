https://uz.sputniknews.ru/20230531/tashkent-popytka-prodaja-krasnaya-kniga-ptitsa-35550519.html
В Ташкенте пытались незаконно продать краснокнижных птиц
В Ташкенте пытались незаконно продать краснокнижных птиц
Незаконно завезенных птенцов передали в Ташкентский зоопарк на реабилитацию
2023-05-31T15:04+0500
2023-05-31T15:04+0500
2023-05-31T16:03+0500
узбекистан
рейд
птицы
красная книга
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Инспекция министерства природных ресурсов предотвратила незаконную продажу птиц — двух аистов и двух соколов, занесенных в Красную книгу Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Птиц обнаружили в ходе экологического рейда в Юнусабадском районе Ташкента. Гражданина, у которого обнаружили птиц, оштрафовали на 3 млн 300 тыс. сумов, в соответствии со статьей 92 части 2 Кодекса об административной ответственности.Ранее Sputnik сообщал, что в Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священного ибиса.
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узбекистан министерство природных ресурсов красная книга птицы птенец ташкентский зоопарк незаконная продажа юнусабадский район ташкент
узбекистан министерство природных ресурсов красная книга птицы птенец ташкентский зоопарк незаконная продажа юнусабадский район ташкент
В Ташкенте пытались незаконно продать краснокнижных птиц
15:04 31.05.2023 (обновлено: 16:03 31.05.2023)
Незаконно завезенных птенцов передали в Ташкентский зоопарк на реабилитацию.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Инспекция министерства природных ресурсов предотвратила незаконную продажу птиц — двух аистов и двух соколов, занесенных в Красную книгу Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
.
Птиц обнаружили в ходе экологического рейда в Юнусабадском районе Ташкента.
"Незаконно завезенные птенцы были переданы в установленном порядке Ташкентскому зоопарку на реабилитацию, для тщательного ухода и заботы за их здоровьем", — говорится в сообщении.
Гражданина, у которого обнаружили птиц, оштрафовали на 3 млн 300 тыс. сумов, в соответствии со статьей 92 части 2 Кодекса об административной ответственности.
Ранее Sputnik
сообщал, что в Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священного ибиса.