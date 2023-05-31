https://uz.sputniknews.ru/20230531/tashkent-popytka-prodaja-krasnaya-kniga-ptitsa-35550519.html

В Ташкенте пытались незаконно продать краснокнижных птиц

В Ташкенте пытались незаконно продать краснокнижных птиц

Незаконно завезенных птенцов передали в Ташкентский зоопарк на реабилитацию

2023-05-31T15:04+0500

2023-05-31T15:04+0500

2023-05-31T16:03+0500

узбекистан

рейд

птицы

красная книга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35550681_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3809d81599d4f6a75a7ea9f580b22004.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Инспекция министерства природных ресурсов предотвратила незаконную продажу птиц — двух аистов и двух соколов, занесенных в Красную книгу Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Птиц обнаружили в ходе экологического рейда в Юнусабадском районе Ташкента. Гражданина, у которого обнаружили птиц, оштрафовали на 3 млн 300 тыс. сумов, в соответствии со статьей 92 части 2 Кодекса об административной ответственности.Ранее Sputnik сообщал, что в Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священного ибиса.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан министерство природных ресурсов красная книга птицы птенец ташкентский зоопарк незаконная продажа юнусабадский район ташкент