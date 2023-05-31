https://uz.sputniknews.ru/20230531/tpp-uzbekistan-predlojeniye-sotrudniki-korporativny-velosiped-35557505.html
Торгово-промышленная палата Узбекистана предложила сотрудникам пересесть на велосипеды
Торгово-промышленная палата Узбекистана предложила сотрудникам пересесть на велосипеды
Для экономии рабочего времени ТПП, а также с учетом экономичности и экологичности этих транспортных средств ТПП предоставила своим работникам корпоративные велосипеды.
2023-05-31T18:04+0500
2023-05-31T18:04+0500
2023-05-31T18:21+0500
узбекистан
тпп
работник
велосипед
общество
экология
транспорт
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана предложила своим сотрудникам передвигаться на корпоративных велосипедах, сообщается в Telegram-канале ТПП.В палате считают, “что большое количество подобных малых улучшений приводит к существенному повышению качества и производительности труда”.А вот чтобы привлечь внимание велосипедистов к правилам безопасного движения на дорогах, сотрудники УБДД проводят акцию в Коканде.
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узбекистан тпп работник велосипед общество экология транспорт
узбекистан тпп работник велосипед общество экология транспорт
Торгово-промышленная палата Узбекистана предложила сотрудникам пересесть на велосипеды
18:04 31.05.2023 (обновлено: 18:21 31.05.2023)
Для экономии рабочего времени, а также с учетом экономичности и экологичности этих транспортных средств ТПП предоставила своим работникам корпоративные велосипеды.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Торгово-промышленная палата Узбекистана предложила своим сотрудникам передвигаться на корпоративных велосипедах, сообщается в Telegram-канале
ТПП.
"Экономические и экологические преимущества велосипеда хорошо известны. Положительное влияние на здоровье – тоже ни для кого не секрет. Именно поэтому, в ТПП было внедрено необычное рационализаторское предложение: работники теперь могут передвигаться на велосипедах, чтобы сэкономить рабочее время, — говорится в сообщении.
В палате считают, “что большое количество подобных малых улучшений приводит к существенному повышению качества и производительности труда”.
А вот чтобы привлечь внимание велосипедистов к правилам безопасного движения на дорогах, сотрудники УБДД проводят акцию в Коканде.