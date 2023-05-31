Торгово-промышленная палата Узбекистана предложила сотрудникам пересесть на велосипеды

"Экономические и экологические преимущества велосипеда хорошо известны. Положительное влияние на здоровье – тоже ни для кого не секрет. Именно поэтому, в ТПП было внедрено необычное рационализаторское предложение: работники теперь могут передвигаться на велосипедах, чтобы сэкономить рабочее время, — говорится в сообщении.