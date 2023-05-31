https://uz.sputniknews.ru/20230531/xiva-doshkolyata-velomarafon--video-35544117.html

В Хиве для дошколят прошел веломарафон— видео

В Хиве для дошколят прошел веломарафон— видео

Третий велопробег для воспитанников детских садов приурочили к Международному дню защиты детей.

2023-05-31T18:52+0500

2023-05-31T18:52+0500

2023-05-31T18:52+0500

узбекистан

хива

дошкольное образование

спорт

велопробег

агриппина шин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35548706_0:323:2710:1847_1920x0_80_0_0_735b332a5d42d9a6de1a8ca6a07c2477.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Хиве прошел веломарафон для дошколят, приуроченный к Международному дню защиты детей.Участие в заезде приняли 120 малышей из городских детских садов. Дошколята соревновались на дистанции 300 метров.Как проходил велопробег — смотрите в нашем видео. Организовали заезд Агентство дошкольного образования при участии министерства по развитию спорта и Федерации велосипедного спорта страны, сообщает корреспондент Sputnik.В этом году для участия в проекте отобрали 18 государственных детских садов Хивы, которым подарили 500 беговелов.Как сообщает корреспондент Sputnik, в 2021 году в республике запустили проект по внедрению в систему дошкольного образования экологического воспитания и методики езды детей на беговелах. Тогда в рамках проекта 13 пилотных государственных детских садов получили 400 беговелов.Первый детский веломарафон состоялся 1 июня 2021 года в Ташкенте. Тогда в нем участвовали 65 детей в возрасте 6 лет, а также педагоги и спортсмены.В прошлом году велопробег проходил в Самарканде. В рамках проекта отобрали 20 государственных дошкольных образовательных организаций, которым подарили 500 беговелов.Еще больше видеосюжетов смотрите в телеграм-канале Sputnik Узбекистан.

узбекистан

хива

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан хива спорт дошкольное образование международный день защиты детей велопробег беговелы агентство дошкольного образования агриппина шин