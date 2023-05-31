https://uz.sputniknews.ru/20230531/xiva-doshkolyata-velomarafon--video-35544117.html
В Хиве для дошколят прошел веломарафон— видео
В Хиве для дошколят прошел веломарафон— видео
Третий велопробег для воспитанников детских садов приурочили к Международному дню защиты детей.
2023-05-31T18:52+0500
2023-05-31T18:52+0500
2023-05-31T18:52+0500
узбекистан
хива
дошкольное образование
спорт
велопробег
агриппина шин
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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Хиве прошел веломарафон для дошколят, приуроченный к Международному дню защиты детей.Участие в заезде приняли 120 малышей из городских детских садов. Дошколята соревновались на дистанции 300 метров.Как проходил велопробег — смотрите в нашем видео. Организовали заезд Агентство дошкольного образования при участии министерства по развитию спорта и Федерации велосипедного спорта страны, сообщает корреспондент Sputnik.В этом году для участия в проекте отобрали 18 государственных детских садов Хивы, которым подарили 500 беговелов.Как сообщает корреспондент Sputnik, в 2021 году в республике запустили проект по внедрению в систему дошкольного образования экологического воспитания и методики езды детей на беговелах. Тогда в рамках проекта 13 пилотных государственных детских садов получили 400 беговелов.Первый детский веломарафон состоялся 1 июня 2021 года в Ташкенте. Тогда в нем участвовали 65 детей в возрасте 6 лет, а также педагоги и спортсмены.В прошлом году велопробег проходил в Самарканде. В рамках проекта отобрали 20 государственных дошкольных образовательных организаций, которым подарили 500 беговелов.Еще больше видеосюжетов смотрите в телеграм-канале Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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узбекистан хива спорт дошкольное образование международный день защиты детей велопробег беговелы агентство дошкольного образования агриппина шин
узбекистан хива спорт дошкольное образование международный день защиты детей велопробег беговелы агентство дошкольного образования агриппина шин
В Хиве для дошколят прошел веломарафон— видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Третий велопробег для воспитанников детских садов приурочили к Международному дню защиты детей.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Хиве прошел веломарафон для дошколят, приуроченный к Международному дню защиты детей.
Участие в заезде приняли 120 малышей из городских детских садов. Дошколята соревновались на дистанции 300 метров.
Как проходил велопробег — смотрите в нашем видео.
Организовали заезд Агентство дошкольного образования при участии министерства по развитию спорта и Федерации велосипедного спорта страны, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Сегодня наш праздник посвящен дню защиты детей. Это большая возможность нам взрослым создать все условия для гармоничного развития детей. Поэтому мы и инициировали проект по экологическому образованию. И сегодня эстафету марафона приняла историческая Хива, которая получает 500 беговелов в подарок", — сказала в приветственной речи директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.
В этом году для участия в проекте отобрали 18 государственных детских садов Хивы, которым подарили 500 беговелов.
Как сообщает корреспондент Sputnik
, в 2021 году в республике запустили проект по внедрению в систему дошкольного образования экологического воспитания и методики езды детей на беговелах. Тогда в рамках проекта 13 пилотных государственных детских садов получили 400 беговелов.
Первый детский веломарафон состоялся 1 июня 2021 года в Ташкенте. Тогда в нем участвовали 65 детей в возрасте 6 лет, а также педагоги и спортсмены.
В прошлом году велопробег проходил
в Самарканде. В рамках проекта отобрали 20 государственных дошкольных образовательных организаций, которым подарили 500 беговелов.
Еще больше видеосюжетов смотрите в телеграм-канале Sputnik Узбекистан.