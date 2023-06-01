https://uz.sputniknews.ru/20230601/data-kurban-xayit-kazaxstan-turkmenistan-35592145.html

Стала известна дата Курбан хайита в Казахстане и Туркменистане

Стала известна дата Курбан хайита в Казахстане и Туркменистане

Это один из главных мусульманских праздников, который отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан

2023-06-01T18:23+0500

2023-06-01T18:23+0500

2023-06-01T18:23+0500

казахстан

туркменистан

курбан-хайит

праздник

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Казахстане Курбан хайит выпадает на среду, 28 июня и продолжается до 30 июня включительно, сообщает Sputnik Казахстан. В Туркменистане этот праздник также будут отмечать с 28 по 30 июня, сообщает Turkmenportal.В Узбекистане точную дату Курбан хайита официально объявят ​​за 10 дней до праздника на основании решения Совета улемов Управления мусульман Узбекистана, в зависимости от новолуния. Это примерно последние дни июня. Возможно, эта дата выпадет на 28 июня 2023 года.Ранее Sputnik сообщал, как празднуют Курбан хайит и что необходимо знать об одном из главных праздников для всех мусульман мира.

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