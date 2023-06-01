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https://uz.sputniknews.ru/20230601/data-kurban-xayit-kazaxstan-turkmenistan-35592145.html
Стала известна дата Курбан хайита в Казахстане и Туркменистане
Стала известна дата Курбан хайита в Казахстане и Туркменистане
Это один из главных мусульманских праздников, который отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан
2023-06-01T18:23+0500
2023-06-01T18:23+0500
казахстан
туркменистан
курбан-хайит
праздник
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Казахстане Курбан хайит выпадает на среду, 28 июня и продолжается до 30 июня включительно, сообщает Sputnik Казахстан. В Туркменистане этот праздник также будут отмечать с 28 по 30 июня, сообщает Turkmenportal.В Узбекистане точную дату Курбан хайита официально объявят ​​за 10 дней до праздника на основании решения Совета улемов Управления мусульман Узбекистана, в зависимости от новолуния. Это примерно последние дни июня. Возможно, эта дата выпадет на 28 июня 2023 года.Ранее Sputnik сообщал, как празднуют Курбан хайит и что необходимо знать об одном из главных праздников для всех мусульман мира.
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казахстан туркменистан узбекистан курбан хайит 28 июня 30 июня совет улемов управление мусульман праздник
казахстан туркменистан узбекистан курбан хайит 28 июня 30 июня совет улемов управление мусульман праздник

Стала известна дата Курбан хайита в Казахстане и Туркменистане

18:23 01.06.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровКурбан хайит в Ташкенте.
Курбан хайит в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Это один из главных мусульманских праздников, который отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Казахстане Курбан хайит выпадает на среду, 28 июня и продолжается до 30 июня включительно, сообщает Sputnik Казахстан.
В Туркменистане этот праздник также будут отмечать с 28 по 30 июня, сообщает Turkmenportal.
В Узбекистане точную дату Курбан хайита официально объявят ​​за 10 дней до праздника на основании решения Совета улемов Управления мусульман Узбекистана, в зависимости от новолуния. Это примерно последние дни июня. Возможно, эта дата выпадет на 28 июня 2023 года.
Ранее Sputnik сообщал, как празднуют Курбан хайит и что необходимо знать об одном из главных праздников для всех мусульман мира.
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