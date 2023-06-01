https://uz.sputniknews.ru/20230601/kyrgyzstan-zemletryaseniye-uzbekistan-namanganskaya-oblast-otgoloski-35566111.html

В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

Сила подземных толчков в Наманганской области составила 2-3 балла. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 211 км в северо-восточном направлении.

2023-06-01T09:06+0500

2023-06-01T09:06+0500

2023-06-01T09:47+0500

кыргызстан

землетрясение

узбекистан

наманганская область

район

мчс узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Сегодня в 08.21 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 4,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 211 км в северо-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Наманганская область: 2-3 балла, 69 км.Ранее Sputnik писал о том, что в республике будут проверять дома на сейсмоустойчивость.

узбекистан

наманганская область

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