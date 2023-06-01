https://uz.sputniknews.ru/20230601/kyrgyzstan-zemletryaseniye-uzbekistan-namanganskaya-oblast-otgoloski-35566111.html
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
Сила подземных толчков в Наманганской области составила 2-3 балла. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 211 км в северо-восточном направлении.
2023-06-01T09:06+0500
2023-06-01T09:06+0500
2023-06-01T09:47+0500
кыргызстан
землетрясение
узбекистан
наманганская область
район
мчс узбекистана
общество
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Сегодня в 08.21 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 4,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 211 км в северо-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Наманганская область: 2-3 балла, 69 км.Ранее Sputnik писал о том, что в республике будут проверять дома на сейсмоустойчивость.
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кыргызстан землетрясение узбекистан наманганская область район мчс узбекистана общество
кыргызстан землетрясение узбекистан наманганская область район мчс узбекистана общество
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
09:06 01.06.2023 (обновлено: 09:47 01.06.2023)
Сила подземных толчков в Наманганской области составила 2-3 балла. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 211 км в северо-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik
. Сегодня в 08.21 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 4,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 211 км в северо-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Наманганская область: 2-3 балла, 69 км.
Ранее Sputnik
писал о том, что в республике будут проверять дома на сейсмоустойчивость.