https://uz.sputniknews.ru/20230601/mchs-silnyy-veter-fergana-posledstviya-foto-35600105.html
Как МЧС борется с последствиями сильного ветра в Фергане – фото
Как МЧС борется с последствиями сильного ветра в Фергане – фото
Шквалистый ветер повалил деревья и оставил жителей без электричества.
2023-06-01T21:15+0500
2023-06-01T21:15+0500
2023-06-01T21:15+0500
происшествия
узбекистан
фергана
мчс
сильный ветер
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Фергане сотрудники МЧС устраняются последствия сильного ветра, передает пресс-служба ведомства.Сегодня днем Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области накрыл ветер с пыльным поземком. Из-за погоды жители Ферганской долины временно остались без электричества.Ранее Sputnik написал, какие правила безопасности нужно соблюдать во время сильного ветра.
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происшествия узбекистан фергана мчс сильный ветер погода
происшествия узбекистан фергана мчс сильный ветер погода
Как МЧС борется с последствиями сильного ветра в Фергане – фото
Шквалистый ветер повалил деревья и временно оставил жителей без электричества.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
В Фергане сотрудники МЧС устраняются последствия сильного ветра, передает
пресс-служба ведомства.
Сегодня днем Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области накрыл ветер с пыльным поземком. Из-за погоды жители Ферганской долины временно остались без электричества.
Ранее Sputnik написал
, какие правила безопасности нужно соблюдать во время сильного ветра.