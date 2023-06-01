https://uz.sputniknews.ru/20230601/mchs-silnyy-veter-fergana-posledstviya-foto-35600105.html

Как МЧС борется с последствиями сильного ветра в Фергане – фото

Как МЧС борется с последствиями сильного ветра в Фергане – фото

Шквалистый ветер повалил деревья и оставил жителей без электричества.

2023-06-01T21:15+0500

2023-06-01T21:15+0500

2023-06-01T21:15+0500

происшествия

узбекистан

фергана

мчс

сильный ветер

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Фергане сотрудники МЧС устраняются последствия сильного ветра, передает пресс-служба ведомства.Сегодня днем Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области накрыл ветер с пыльным поземком. Из-за погоды жители Ферганской долины временно остались без электричества.Ранее Sputnik написал, какие правила безопасности нужно соблюдать во время сильного ветра.

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