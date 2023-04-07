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https://uz.sputniknews.ru/20230407/chto-delat-pri-silnom-vetre--mchs--33664853.html
Что делать при сильном ветре – МЧС
Что делать при сильном ветре – МЧС
Специалист рассказали, что нужно делать при шквалистом ветре.
2023-04-07T14:39+0500
2023-04-07T14:39+0500
узбекистан
мчс
безопасность
сильный ветер
погода
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Какие правила безопасности нужно соблюдать во время сильного ветра, рассказали в МЧС Узбекистана.При непогоде специалисты рекомендуют дома:Если сильный ветер застал на улице: Ранее Sputnik снял видео о том, что делать во время землетрясения. Читайте также:
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что делать при сильном ветре мчс нужно ли выключать технику вовремя урагана сильного ветра как пережить ураган на улице меры безопасности чс ураган в ташкенте в узбекистане узбекистан мчс спасатели рассказали как спастись во время урагана новости новость

Что делать при сильном ветре – МЧС

14:39 07.04.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия урагана. Архивное фото
Последствия урагана. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
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Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, как нужно себя вести во время шквалистого ветра.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Какие правила безопасности нужно соблюдать во время сильного ветра, рассказали в МЧС Узбекистана.
При непогоде специалисты рекомендуют дома:
плотно закрывайте двери и окна;
отключите электрические и газовые приборы, а перед включением проверьте;
уберите с балконов и подоконников все предметы;
Если сильный ветер застал на улице:
не стойте под деревьями и ЛЭП на улицах;
постарайтесь зайти в здание, подземный переход или любое другое место, где можно укрыться;
если вы находитесь в открытой местности, то прижмитесь к земле на дне любого углубления оврага, канавы или кювета;
не пытайтесь укрыться под деревьями, рекламными щитами, ЛЭП или крышей ветхого здания;
не оставляйте автомобили под деревьями.
Ранее Sputnik снял видео о том, что делать во время землетрясения.
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