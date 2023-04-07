https://uz.sputniknews.ru/20230407/chto-delat-pri-silnom-vetre--mchs--33664853.html

Что делать при сильном ветре – МЧС

Что делать при сильном ветре – МЧС

Специалист рассказали, что нужно делать при шквалистом ветре.

2023-04-07T14:39+0500

2023-04-07T14:39+0500

2023-04-07T14:39+0500

узбекистан

мчс

безопасность

сильный ветер

погода

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Какие правила безопасности нужно соблюдать во время сильного ветра, рассказали в МЧС Узбекистана.При непогоде специалисты рекомендуют дома:Если сильный ветер застал на улице: Ранее Sputnik снял видео о том, что делать во время землетрясения. Читайте также:

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